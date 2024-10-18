Винисиус заслуживает Золотой мяч. И вот почему

«Золотой мяч» за сезон-2023/24 будет вручен 28 октября, и Винисиус – главный претендент на награду. Конкурентов много, но бразилец будто бы действительно достойнее всех. Он стабильно разрывает соперников уже несколько сезонов и благодаря Карло Анчелотти в «Реале» достиг космического уровня.

Вот – список аргументов, почему «Золотой мяч» должен получить именно Винисиус.

Винисиус освоил новую роль – это сделало его еще опаснее

Летом 2023 года в «Реале» произошло важнейшее событие: ушел Карим Бензема, лидер последних лет и футболист, отвечающий за эффективность игры всей команды в финальной трети.

Прямой замены руководство так и не приобрело (предпочли подождать Мбаппе через год), ограничившись трансфером Джуда Беллингема и арендой Хоселу на сезон. Анчелотти оттолкнулся от реалий и поменял схему, перейдя на модуль 4-4-2 с ромбом, где Беллингем играл на вершине и регулярно атаковал штрафную. Такое изменение формации требовало адаптации от Винисиуса – теперь он располагался не только на фланге, но и стал полноценной угрозой в центральных зонах. «Это сделает его сильнее и более непредсказуемым, – говорил Анчелотти во время летнего турне в США. – У Винисиуса достаточно таланта, чтобы быть опасным на любом участке поля. Он способен стать еще лучше».

Сезон для бразильца начался тяжело: один гол в трех стартовых матчах и травма в игре с «Сельтой», отправившая Винисиуса в лазарет на месяц. После восстановления он сыграл в 9 матчах и снова получил повреждение, на этот раз – в составе сборной в ноябре 2023-го. Из-за новой травмы Винисиус не только не вылетел до конца года, но и потерял время для адаптации к новой схеме и роли, где ему периодически приходилось оказываться на позиции центрального нападающего.

В январе Винисиус вернулся и стал прибавлять с каждым новым матчем, в том числе демонстрируя улучшения в игре в центральных зонах.

На скриншоте выше – подтверждение того, что вингер довольно быстро привык к новым запросам Анчелотти: Винисиус сначала сделал рывок в глубину, вытянул за собой защитника, открыл пространство в центре и забежал за спину защитника по центру. Получив передачу из глубины, Вини отправил мяч в сетку. Такая картина была привычной для «Реала» во второй половине прошлого сезона. Бразилец регулярно забивал, смещаясь в зону центрфорварда.

Та же история случилась, например, в матче против «Алавеса»: Винисиус увидел свободную зону за спиной защитника, сделал рывок, получил мяч от Беллингема на ход и забил.

С января по июнь Винисиус забил за «Мадрид» 18 мячей, 12 из которых пришли из центральных зон. Доставалось всем – «Барселоне» (Суперкубок), «Валенсии», «Лейпцигу», «Осасуне», «Лас-Пальмасу» и другим. Бразилец добился существенного прогресса, освоив нужный тайминг рывков и движения без мяча в штрафной площади, что сделало его еще более опасным игроком.

В марте это качество отметил тогдашний главный тренер «Осасуны» Хагоба Аррасате: «Теперь Винисиуса сложнее опекать. Раньше он был опасен только на мяче и на фланге, но теперь он прекрасно двигается и читает игру. Он хорошо понимает, в какой момент ему надо ускориться, чтобы получить мяч в свободной зоне и пробить. Мы не ожидали, что он будет так много действовать в центре нападения».

Олицетворением прогресса Винисиуса в этом аспекте стал гол в ворота «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов.

Нападающий «Реала» отошел в глубину, заставив Кима выдернуться за ним, что открыло гигантское пространство за спиной корейского защитника.

Вытянув Кима, Винисиус резко сменил направление бега и устремился в свободную зону по центру: после паса от Крооса, бразилец уверенно переиграл Нойера, пробил в касание и открыл счет в матче. После игры Тони хвалил Вини за находчивость: «Мой пас был обычным, я просто сделал передачу в свободную зону, это не сложно. Гол создал Винисиус – именно его движение открыло это пространство и позволило нам создать момент, он сыграл безупречно».

Даже несмотря на травмы в начале сезона, Винисиус увеличил свой атакующий инструментарий, став угрозой для соперников в центре нападения, но при этом сохранил и все плюсы игры на фланге. Он стал более универсальным – теперь просто закрыть его на фланге с помощью подстраховки не получится, ведь бразилец может уйти в центр и быть там настолько же опасным.

Трансформация Винисиуса была важнейшим фактором успехов «Реала» во второй половине сезона-2023/24. Вини – футболист, готовый постоянно прогрессировать и добавлять новые элементы игры в свой арсенал.

Винисиус внес важнейший вклад в золотой сезон «Реала»

У потенциального обладателя «Золотого мяча» должен присутствовать не только мощный индивидуальный перформанс, но и достижения в виде трофеев за сезон. У Винисиуса все в порядке в обоих случаях.

Он стал лучшим бомбардиром «Реала» в прошлом сезоне (24 гола) и оформил 35 результативных действий в 39 играх. В Ла Лиге у бразильца 15+6 в 26 матчах, в ЛЧ – 6+5 за 10 встреч. «Мадрид» выиграл оба турнира, проиграв за сезон всего дважды.

Вклад Винисиуса трудно переоценить:

● Он оформил хет-трик в финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (4:1), став лишь вторым игроком «Реала» после Бензема в XXI веке, кому удалось забить три мяча в класико. Этот трофей стал первым для мадридцев в 2024 году.

● Винисиус выдал матч-концерт против «Жироны» (к моменту встречи, команды разделяло всего два очка) в феврале, забив потрясающий гол дальним ударом и сделав одну из лучших голевых передач сезона, идеально вырезав пас тривелой на Беллингема в моменте со вторым голом. Винисиус был настолько неудержим в тот вечер, что довел правого защитника «Жироны» Яна Коуто до слез – игрок полностью провалил дуэль против Вини и расплакался после финального свистка.

● В домашнем класико чемпионата бразилец оформил 1+1.

● В плей-офф ЛЧ Винисиус забил «Лейпцигу», отдал две голевые передачи в матчах с «Сити», оформил дубль в ворота «Баварии» и забил в финале против «Боруссии».

● С января по июнь 2024 Винисиус оформил 25 (18+7) результативных действий в 26 сыгранных матчах. Ни один другой игрок «Мадрида» не оформил и двадцати результативных действий на этом отрезке.

И это лишь те матчи, где Винисиус зажигал свое имя на табло или хотя бы отдавал голевую передачу. Но были и такие встречи, как ответная игра с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов, где бразилец выжег фланг Киммиха, раз за разом прорывая его и создавая угрозу воротам соперника.

Винисиус – главная угроза в атаке «Реала», но соперники не смогли ее нейтрализовать. 24-летний нападающий стал самым результативным игроком команды, шикарно проявил себя в топ-матчах и помог «Мадриду» выиграть Суперкубок Испании, Ла Лигу и Лигу чемпионов.

В августе Вини помог своему клубу завоевать первый трофей уже нового сезона: именно он прорвался по флангу обороны итальянцев и выкатил мяч на пустые Феде Вальверде в моменте с первым голом. Дальше он начал зажигать уже в матчах чемпионата Испании. В 9 встречах бразилец забил 4 мяча. Некоторые из них были очень важными. Например, пенальти в матче с «Лас-Пальмасом», который принес «Реалу» ничью 1:1.

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Или мяч в ворота «Вильярреала», закрепивший преимущество «Реала» (2:0).

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Винисиус – новый король Лиги чемпионов

На клубном уровне нет турниров, где бы Винисиус не был опасен и результативен, а в Лиге чемпионов его показатели вовсе поражают воображение. Он переехал в Европу в 2018 году и с тех пор поучаствовал в 16 противостояниях (против 9 разных соперников) плей-офф ЛЧ, оформив в них 23 (!) результативных действия.

Более того, противостояние с «Челси» в 2021 году все еще единственное, где Винисиусу не удалось отличиться результативным действием ни в одном из двух матчей. Важно отметить, что ответную игру в Лондоне бразилец провел в качестве правого вингбека.

В матчах навылет в Европе Винисиус демонстрирует стабильность, которая была присуще только Криштиану Роналду или Лионелю Месси.

В прошлом сезоне он сыграл во всех 6 матчах плей-oфф ЛЧ, оформив 4+2 по «гол+пас». Для сравнения, один из главных кандидатов на ЗМ-2013 Франк Рибери оформил в плей-офф только три результативных действия, а обладатель ЗМ-2006 Роналдиньо – четыре.

Винисиус также самый результативный игрок Лиги чемпионов со старта сезона–2021/22 – у него 32 результативных действия, на этой дистанции он обошел и Мбаппе, и Холанда.

И это далеко не единственный показатель, по которому Винисиус лидирует в ЛЧ.

Если вы все еще сомневаетесь, что именно Винисиус унаследовал у Роналду и Месси звание лучшего игрока главного европейского турнира, то вот еще несколько примечательных фактов:

● Винисиус выиграл уже две Лиги Чемпионов к 24 годам.

● Винисиус – самый молодой игрок в истории, забивший в двух финалах ЛЧ. В финале против «Боруссии» он побил рекорд Месси (23 года и 338 дней), отличившись в двух финалах в возрасте 23 года и 325 дней.

● Винисиус стал всего пятым игроком за всю историю, забившим в полуфиналах ЛЧ в трех сезонах подряд. Четверо других – Ди Стефано, Роналду, Литманен и Де Брюйне.

● У Винисиуса уже 6 голов в полуфиналах и финалах Лиги чемпионов за 10 матчей – в среднем 0,6 гола за игру, что больше, чем у Месси на тех же стадиях (8 голов за 18 матчей, в среднем – 0,44 за игру).

Винисиус забивает, ассистирует, решает в плей-офф и побеждает в Лиге чемпионов. На регулярной основе.

Эффективность Винисиуса растет из года в год, а тренеры соперников готовят специальные планы для его нейтрализации

France Football не скрывает, что голосующие берут во внимание не только игру футболиста в конкретный год, но и учитывают его бэкграунд: как футболист проявлял себя на дистанции и как часто номинировался на награду в прошлом. Это не играет решающей роли, но помогает сформировать цельное мнение.

Для примера: если игрок X и Y провели одинаково мощный сезон, но игрок Х сделал это уже в третий раз, а игрок Y впервые, то больше шансов, что голос будет отдан игроку X.

Путь Винисиуса к «Золотому мячу» начался не в прошедшем сезоне, а еще в розыгрыше-2021/22. Тогда он провел первый топ-сезон в карьере, оформил 40+ результативных действий, выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов и занял всего лишь 8 место в голосовании на «ЗМ», уступив, среди прочих, Салаху, Мбаппе и Мане, у которых был индивидуально классный сезон, но ситуация похуже в вопросе трофеев. Тут роль сыграл именно принцип, описанный выше: это был первый мощный сезон Вини, тогда как люди выше него в таблице зарекомендовали себя на дистанции.

В сезоне-2022/23 Винисиус вновь оформил более 40 результативных действий, выдал несколько феноменальных матчей против «Барсы», «Ливерпуля» и «Челси», выиграл три трофея (но не выиграл Ла Лигу или ЛЧ) и занял 6 место в итоговом рейтинге.

Соперники часто придумывают особенный план, чтобы сдержать вингера «Реала»:

● Хави отправлял на фланг Рональда Араухо, который номинально центральный защитник, но силен в игре 1-в-1 и достаточно быстрый.

● Маурисио Почеттино в «ПСЖ» отправлял на подмогу Ашрафу Хакими на фланг Данилу Перрейру, чтобы тот страховал марокканца в дуэлях с Винисиусом.

● Томас Тухель в 2022-м публично извинился перед защитником «Челси» Кристенсеном за то, что заставил играть его на фланге против Винисиуса в первом матче четвертьфинала ЛЧ: «Это была моя ошибка. Я должен был понять, что Кристенсен не годится для этой задачи, я его подставил своим решением, я главный виновник этой ситуации. Нельзя недооценивать такого игрока, как Винисиус».

● Тренер «Вильярреала» в сезоне-2022/23 Кике Сетьен считал, что против бразильца нужна двойная подстраховка: «Если вы не встречаете Винисиуса по схеме «1+2» (прямой оппонент и два страхующих) или «2+1» (два прямых оппонента и один страхующий), то велика вероятность, что он накажет вас. Он очень легко обводит соперников на фланге, мы должны играть очень компактно и помогать друг другу, чтобы сдержать его».

● Гвардиола признавал, что в отсутствии Уокера не знает, как можно полноценно сдержать Винисиуса: «Мы понимаем, что без Кайла у нас будут большие проблемы на фланге Винисиуса, но таких игроков иногда просто невозможно сдержать. Без Уокера у нас нет игрока нужного профиля, способного равноценно противостоять Винисиусу».

● Тренер «Алавеса» Луис Гарсия Пласа негодовал после недавнего матча в Ла Лиге: «Мы поставили против Винисиуса двух наших самых быстрых игроков и все равно не смогли сдержать. Он невероятен».

В той встрече Винисиус сделал ассист на Лукаса Васкеса.

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● Тренер «Жироны» Мичел говорил следующее: «Мы потратили много часов, чтобы понять, как играть против Винисиуса, но если он в своей лучшей форме – вы мало что можете сделать. Он слишком силен, быстр и креативен на мяче».

Винисиус не только стабилен на дистанции, но и повышает свою эффективность:

Прошедший сезон стал для него лучшим в карьере по соотношению количества минут на результативное действие – в среднем 88 минут на гол или ассист.

Стабильность Винисиуса в еще нескольких фактах:

● У бразильца 132 результативных действия в последних 155 матчах за «Реал» (за все время в мадридском клубе у него 276 игр).

● Карло Анчелотти тренировал многих суперзвезд, но Винисиус стал лишь шестым игроком, который достиг отметки в 100+ результативных действий под руководством итальянца. До бразильца это были Филиппо Индзаги, Шевченко, Кака, Роналду и Бензема. Четверо из них выиграли «Золотой мяч».

● Винисиус оформил 11 (7+4 по «гол+пас») результативных действий в 10 финалах в различных турнирах в составе «Мадрида».

● Винисиус к 24 годам выиграл уже 13 трофеев (самый молодой игрок в истории клуба по этому показателю).

● Винисиус был признан лучшим игроком Ла Лиги сезона-2022/23 согласно голосам ассоциации футболистов чемпионата.

Бразильский нападающий регулярно выигрывает трофеи, а стабильно высокий уровень игры и перформансы в топ-матчах давно стали для него обычным явлением.

Факты говорят о том, что 24-летний бразилец однозначно заслуживает главную индивидуальную награду мирового футбола. Можно желать, чтобы ее получил кто-то другой, но отрицать заслуги самого Винисиуса невозможно.

Фото: Gettyimages /Pascal Le Segretain / Staff, Alex Pantling / Staff, David Ramos / Staff; RUTUBE, https://the-footballanalyst.com/vinicius-junior-player-analysis/

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