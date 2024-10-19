«Эльденсе» сообщил о краже денег и драгоценностей у игроков в раздевалке «Депортиво» и попросил возместить ущерб. Клуб из Ла-Коруньи все отрицает: «Возмущены обвинениями»
Матч 10-го тура Сегунды между командами из Ла-Коруньи и Эльды прошел на «Риасоре» и завершился вничью – 1:1.
После игры гости сообщили, что из раздевалки пропали драгоценности, деньги и другие ценные предметы.
«Клуб подал соответствующую жалобу и уведомил «Депортиво». Полиция уже расследует это дело. Наша организация попросит местный клуб взять на себя возмещение ущерба», – сказано в заявлении.
Хозяева отреагировали на инцидент и сообщили, что обвинения беспочвенны.
«Категорически отрицаем, что подобное произошло на территории нашего стадиона. У данных обвинений нет оснований, они необоснованные и совершенно далекие от реальности. Мы первыми сообщили о предполагаемом происшествии полиции, и примененные протоколы безопасности не подтверждают достоверность заявленных «Эльденсе» фактов».
Клуб выражает глубокое возмущение этими обвинениями За 80-летнюю историю стадиона не было ни одного инцидента подобного рода», – заявил «Депортиво» и пригрозил возможными судебными исками в отношении сегодняшних соперников.
COPE передает, что деньги и другие ценности пропали у четырех футболистов. Один из игроков сообщил, что лишился серег и кольца.
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