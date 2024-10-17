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  • «Атлетик» вычислил 15 фанатов, устроивших беспорядки на матче с «Ромой». 13 получили запрет на посещение матчей и покупку билетов, еще двоих лишат членства клуба
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«Атлетик» вычислил 15 фанатов, устроивших беспорядки на матче с «Ромой». 13 получили запрет на посещение матчей и покупку билетов, еще двоих лишат членства клуба

«Атлетик» наказал 15 фанатов, устроивших беспорядки на матче с «Ромой».

Ранее стало известно, что клуб из Бильбао был оштрафован УЕФА на 30 000 евро и получил условный запрет на продажу билетов на следующий матч еврокубков из-за поведения болельщиков, бросавших файеры и другие предметы во время выездного матча Лиги Европы с «Ромой» (1:1).

«Атлетик» заявил, что «получил от компетентных органов отчет, в котором указаны 15 человек, принимавших участие в беспорядках в Риме (10 человек связаны с Herri Norte Talde, фанатская группировка «Атлетика», и 5 принадлежат к Ultramarine, связанной с «Бордо»). Лишь двое из этой группы являются членами клуба. Наказание для них будет зависеть от Дисциплинарной комиссии клуба, однако их членство, в любом случае, будет приостановлено.

«Атлетик» объявил, что 13 человек, которые не являются членами клуба, будут на неопределенный срок лишены права «посещать стадион «Сан-Мамес» и тренировочный центр «Лесама», а также им будет запрещено покупать и продавать билеты на матчи, проходящие за пределами объектов клуба». Двое членов клуба, в ожидании решения Дисциплинарной комиссии, также не смогут посещать выездные матчи «Атлетика».

Также сообщается, что клуб собирается юридически взыскать 30 000 евро, наложенные УЕФА в качестве штрафа. «Атлетик» расширит наказание на «тех, кто будет сотрудничать с виновными, помогая им уклоняться от соблюдения мер (например, предоставляя билеты или передавая карточки на матчи)».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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2вчера, 18:18
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