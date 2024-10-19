Фонсека об 1:0 с «Удинезе»: «Милан» показал командный дух после удаления. Было бы несправедливо не выиграть сегодня, мы заслужили три очка»

Паулу Фонсека похвалил настрой игроков «Милана» после победы над «Удинезе» (1:0).

«Россонери» играли в меньшинстве с 29-й минуты после удаления Тейани Рейндерса за фол последней надежды .

На 95-й защитник «Удинезе » Кристиан Кабаселе сравнял счет. Но судья после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за офсайда.

– Матч состоял из двух частей, первая длилась 30 минут, до красной карточки. Мы провели качественные полчаса и показали характер против сильной команды, это близко к тому, что я хотел бы видеть в этом «Милане».

После этого мы показали командный дух, нам пришлось терпеть. Если были какие-то сомнения по поводу сплоченности этой команды, то сегодня мы увидели демонстрацию единства. Для меня это самое важное, я очень доволен каждым игроком.

Те, кто вышел на замену, оказали решающее влияние, работая на команду, правда, мы страдали, но против хорошей команды, которая делает много подач, это нормально.

В «Милане» я с первого дня стараюсь создать команду, которая будет единым целым, и которой иногда придется терпеть и обороняться, это тот дух, который мы хотим привить: быть командой в любой момент. Сегодня игроки жертвовали собой.

– О чем вы подумали, когда гол был отменен?

– Что это было бы большой несправедливостью, у нас были самые явные моменты. Не выиграть было бы несправедливо, потому что игроки заслужили эти три очка.

Сегодня было очень трудно заменить Окафора , потому что он провел отличный матч, – сказал главный тренер «Милана » в интервью DAZN.