Фонсека об 1:0 с «Удинезе»: «Милан» показал командный дух после удаления. Было бы несправедливо не выиграть сегодня, мы заслужили три очка»
«Россонери» играли в меньшинстве с 29-й минуты после удаления Тейани Рейндерса за фол последней надежды.
На 95-й защитник «Удинезе» Кристиан Кабаселе сравнял счет. Но судья после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за офсайда.
– Матч состоял из двух частей, первая длилась 30 минут, до красной карточки. Мы провели качественные полчаса и показали характер против сильной команды, это близко к тому, что я хотел бы видеть в этом «Милане».
После этого мы показали командный дух, нам пришлось терпеть. Если были какие-то сомнения по поводу сплоченности этой команды, то сегодня мы увидели демонстрацию единства. Для меня это самое важное, я очень доволен каждым игроком.
Те, кто вышел на замену, оказали решающее влияние, работая на команду, правда, мы страдали, но против хорошей команды, которая делает много подач, это нормально.
В «Милане» я с первого дня стараюсь создать команду, которая будет единым целым, и которой иногда придется терпеть и обороняться, это тот дух, который мы хотим привить: быть командой в любой момент. Сегодня игроки жертвовали собой.
– О чем вы подумали, когда гол был отменен?
– Что это было бы большой несправедливостью, у нас были самые явные моменты. Не выиграть было бы несправедливо, потому что игроки заслужили эти три очка.
Сегодня было очень трудно заменить Окафора, потому что он провел отличный матч, – сказал главный тренер «Милана» в интервью DAZN.
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