Абрахам травмировался, пытаясь добить мяч в ворота. Форвард «Милана» ушел с поля через 5 минут после выхода на замену в матче с «Удинезе»
Тэмми Абрахам не смог продолжить игру из-за травмы.
«Милан» победил «Удинезе» в 8-м туре Серии А (1:0).
На 73-й минуте «россонери» произвели замену – вместо Альваро Мораты на поле появился Тэмми Абрахам.
Через 5 минут англичанин, пытаясь добить мяч после удара Кристиана Пулишича, не сумел правильно сложиться и воткнулся в газон, повредив плечо.
Абрахам не смог продолжить игру, на 78-й минуте его заменил Рубен Лофтус-Чик.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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