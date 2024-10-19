Абрахам травмировался, пытаясь добить мяч в ворота. Форвард «Милана» ушел с поля через 5 минут после выхода на замену в матче с «Удинезе»

Тэмми Абрахам не смог продолжить игру из-за травмы.

«Милан » победил «Удинезе » в 8-м туре Серии А (1:0).

На 73-й минуте «россонери» произвели замену – вместо Альваро Мораты на поле появился Тэмми Абрахам .

Через 5 минут англичанин, пытаясь добить мяч после удара Кристиана Пулишича, не сумел правильно сложиться и воткнулся в газон, повредив плечо.

Абрахам не смог продолжить игру, на 78-й минуте его заменил Рубен Лофтус-Чик.