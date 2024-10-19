Морган о поражении «Арсенала» от «Борнмута»: «Ужасно, отвратительный результат. С такой игрой АПЛ не выиграть»

Пирс Морган назвал игру «Арсенала» в матче с «Борнмутом» ужасной.

Команда под руководством Микеля Артеты проиграла со счетом 0:2 в матче 8-го тура АПЛ .

Защитник «Арсенала » Вильям Салиба на 27-й минуте повалил Эванилсона Барбозу на газон в центральном круге, пытаясь помешать форварду убежать один на один с вратарем. Арбитр показал защитнику красную карточку после вмешательства ВАР.

«Ужасная игра. Отвратительный результат. С такой игрой чемпионат не выиграть», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» в твиттере.