Морган о поражении «Арсенала» от «Борнмута»: «Ужасно, отвратительный результат. С такой игрой АПЛ не выиграть»
Пирс Морган назвал игру «Арсенала» в матче с «Борнмутом» ужасной.
Команда под руководством Микеля Артеты проиграла со счетом 0:2 в матче 8-го тура АПЛ.
Защитник «Арсенала» Вильям Салиба на 27-й минуте повалил Эванилсона Барбозу на газон в центральном круге, пытаясь помешать форварду убежать один на один с вратарем. Арбитр показал защитнику красную карточку после вмешательства ВАР.
«Ужасная игра. Отвратительный результат. С такой игрой чемпионат не выиграть», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» в твиттере.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Пирса Моргана
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