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«Арсенал» проиграл впервые с апреля – после 13 побед и 3 ничьих. Матч с «Ливерпулем» – 27 октября

Серия «Арсенала» без поражений прервалась.

Команда Микеля Артеты уступила «Борнмуту» (0:2) в 8-м туре АПЛ.

В последний раз до этого дня «канониры» проигрывали 17 апреля – «Баварии» в Лиге чемпионов. С тех пор у них было 13 побед и 3 ничьих во всех турнирах.

Далее «Арсенал» сыграет с «Шахтером» (22 октября) и «Ливерпулем» (27 октября).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoБорнмут
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