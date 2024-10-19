«Арсенал» проиграл впервые с апреля – после 13 побед и 3 ничьих. Матч с «Ливерпулем» – 27 октября
Серия «Арсенала» без поражений прервалась.
Команда Микеля Артеты уступила «Борнмуту» (0:2) в 8-м туре АПЛ.
В последний раз до этого дня «канониры» проигрывали 17 апреля – «Баварии» в Лиге чемпионов. С тех пор у них было 13 побед и 3 ничьих во всех турнирах.
Далее «Арсенал» сыграет с «Шахтером» (22 октября) и «Ливерпулем» (27 октября).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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