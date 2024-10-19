Салиба удален за фол последней надежды в центре поля в 1-м тайме игры «Арсенала» с «Борнмутом»

Вильям Салиба удален в середине первого тайма игры с «Борнмутом».

Защитник «Арсенала » на 27-й минуте повалил Эванилсона Барбозу на газон в центральном круге, пытаясь помешать форварду убежать один на один с вратарем.

Главный судья Роберт Джонс сперва показал французу желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и достал красную.

«Канониры» остались в меньшинстве при счете 0:0.

Изображения: кадры из трансляции Viaplay

«Борнмут» – «Арсенал». 0:0 – Салиба удален на 30-й. Онлайн-трансляция