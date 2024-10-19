«МЮ» пропустил с углового в конце 1-го тайма, когда Де Лигту перевязывали голову при кровотечении. Защитник получил рассечение в начале матча с «Брентфордом»

Маттейс де Лигт не смог помочь «МЮ» на угловом.

Команда Эрика тен Хага пропустила с углового в добавленное к первому тайму время в матче 8-го тура АПЛ с «Брентфордом » (2:1, второй тайм).

Во время подачи в штрафной манкунианцев не было защитника Маттейса де Лигта по причине кровотечения.

Нидерландец получил рассечение еще в начале матча, некоторое время он играл пластырем, но к концу тайму его уже не было, а на голове игрока проступило кровавое пятно.

Де Лигту пришлось покинуть пределы поля, чтобы ему забинтовали голову. В этом момент оставшийся в меньшинстве «МЮ » пропустил гол со стандарта – отличился Итан Пиннок .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.