«Спартак» не забил впервые с августа – тогда было два матча подряд без голов
«Спартак» впервые не забил за почти 2 месяца.
Красно-белые на своем поле разгромно проиграли «Краснодару» со счетом 0:3.
В последний раз «Спартак» уходил без забитых мячей в августе. Тогда было два матча подряд без голов – с «Зенитом» (0:0) и «Динамо» Махачкала (0:1).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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