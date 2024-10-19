«Спартак» не забил впервые с августа – тогда было два матча подряд без голов

«Спартак» впервые не забил за почти 2 месяца.

Красно-белые на своем поле разгромно проиграли «Краснодару » со счетом 0:3.

В последний раз «Спартак » уходил без забитых мячей в августе. Тогда было два матча подряд без голов – с «Зенитом» (0:0) и «Динамо» Махачкала (0:1).