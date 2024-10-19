«Локомотив» проиграл после 6 побед подряд. Матч с «Зенитом» – 27 октября

Прервалась победная серия «Локомотива».

Команда Михаила Галактионова уступила «Химкам» (0:2) в 12-м туре Мир РПЛ. В предыдущих шести играх в чемпионате и Фонбет Кубке России железнодорожники одержали шесть побед.

23 октября «Локомотив» встретится с «Ростовом» в Кубке, а 27-го выступит в гостях у «Зенита» в лиге.