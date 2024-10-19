«Локомотив» проиграл после 6 побед подряд. Матч с «Зенитом» – 27 октября
Прервалась победная серия «Локомотива».
Команда Михаила Галактионова уступила «Химкам» (0:2) в 12-м туре Мир РПЛ. В предыдущих шести играх в чемпионате и Фонбет Кубке России железнодорожники одержали шесть побед.
23 октября «Локомотив» встретится с «Ростовом» в Кубке, а 27-го выступит в гостях у «Зенита» в лиге.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости