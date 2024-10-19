Крузе считает, что из-за секс-скандала не попал на ЧМ-2014: «В сборной многие вызывали эскортниц, но они были на других этажах. А я сказал девушке прийти в мою комнату»

Макс Крузе рассказал о связи с эскортницей перед матчем сборной Германии.

Бывший форвард «Боруссии» из Менхенгладбаха, «Вольфсбурга», «Униона» и других клубов Бундеслиги рассказал, что перед товарищеским матчем с Англией в 2013 году его застукали с женщиной в гостиничном номере.

«Когда вы находитесь в отеле, сборной отводится весь этаж. Ты просто бронируешь девушке номер на другом этаже, а когда она зарегистрируется, идешь к ней. Однако в ту ночь я сказал ей прийти в мою комнату.

На следующий день руководство сказало мне: «Полностью сосредоточься на футболе, иначе не поедешь на чемпионат мира». До конца сезона я вел себя очень хорошо, но все равно не прошел в состав», – сказал Макс Крузе .

Он также заявил, что считает примененное к нему наказание несправедливым.

«В тот вечер многие вызывали эскортниц, но они были на других этажах», – сказал бывший форвард сборной Германии .

Макс Крузе: «Борюсь с геморроем 10 лет, но к врачам не обращался. Трудно смириться с мыслью, что кто-то будет копошиться у меня в заднем проходе»