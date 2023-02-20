Экс-форвард Германии Крузе был готов играть в РПЛ, но «Химки» и «Торпедо» он не заинтересовал

Теги Вольфсбург Химки премьер-лига Россия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу возможные трансферы Торпедо Макс Крузе Максим Ляпин Футбол

Экс-нападающий сборной Германии Макс Крузе мог оказаться в Мир РПЛ

По информации Metaratings, представители 34-летнего игрока предлагали его «Химкам» и «Торпедо».

«В Россию готов ехать Макс Крузе, с чьим агентом меня уже давно связывают добрые отношения. Бывший игрок сборной Германии, в том сезоне забил 12 мячей в Бундеслиге. Но в России говорят: возраст, да и характер не тот», – заявил бывший спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин.

За сборную Германии Крузе провел 14 матчей, в которых забил 4 мяча. Его последним клубом был «Вольфсбург». С ноября 2022 года футболист пребывает в статусе свободного агента.

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5 комментариев

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Amalfitano
А на самом деле он сам не поехал в рпл когда узнал, что у нас казино вне закона.
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Пользователь Имени
Скорее ни Химки, ни Торпедо не потянули зарплату. Игрок конечно едет с ярмарки, но для РПЛ надо думать был бы усилением, а для Торпедо в особенности
+3
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Александр Кузичкин
Мне кажется,это не то что утка,это петух. Ну или Химки его не заинтересовали)) С тем же успехом он мог в Катар поехать и срубить столько же бабла,если не больше
+3
0
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Spartakus1984
Но в России говорят: возраст, да и характер не тот(с) Локомотиву подойдет.
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Фёдор Кузнецов
Игрок так то хороший, но сложный по характеру
+1
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