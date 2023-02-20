Экс-форвард Германии Крузе был готов играть в РПЛ, но «Химки» и «Торпедо» он не заинтересовал

Экс-нападающий сборной Германии Макс Крузе мог оказаться в Мир .

По информации Metaratings, представители 34-летнего игрока предлагали его «Химкам» и « ».

«В Россию готов ехать Макс Крузе, с чьим агентом меня уже давно связывают добрые отношения. Бывший игрок сборной Германии, в том сезоне забил 12 мячей в Бундеслиге. Но в России говорят: возраст, да и характер не тот», – заявил бывший спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин.

За сборную Германии Крузе провел 14 матчей, в которых забил 4 мяча. Его последним клубом был « ». С ноября 2022 года футболист пребывает в статусе свободного агента.