«Мусаеву подошел бы чемпионат уровня Греции или Бельгии, но вряд ли ЦСКА согласится отпустить его зимой». Валерий Новиков о форварде
Валерий Новиков высказался о желании Тамерлана Мусаева из ЦСКА поиграть в Европе.
«Если он о таком начал говорить, то не удивлюсь, если к Тамерлану уже есть какой-то интерес со стороны европейских клубов. Но вряд ли ЦСКА согласится отпустить его зимой, а это значит, что Мусаеву нужно провести ударно весь чемпионат, чтобы им заинтересовались летом.
Какая лига подошла бы ему? Вполне может поиграть в чемпионате уровня Греции или Бельгии, например. А если говорить о топовых лигах, то здесь уже нужно понимать, что выступать не в команде, которая постоянно атакует, а наоборот, потому что сейчас вряд ли Тамерлана купит ведущий европейский клуб. Но в клуб из середины таблицы можно смело переходить, если такой вариант, конечно, будет», — сказал бывший голкипер ЦСКА.
В 11 матчах сезона Мир РПЛ на счету Мусаева 5 голов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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