«Мусаеву подошел бы чемпионат уровня Греции или Бельгии, но вряд ли ЦСКА согласится отпустить его зимой». Валерий Новиков о форварде

Валерий Новиков высказался о желании Тамерлана Мусаева из ЦСКА поиграть в Европе.

«Если он о таком начал говорить, то не удивлюсь, если к Тамерлану уже есть какой-то интерес со стороны европейских клубов. Но вряд ли ЦСКА согласится отпустить его зимой, а это значит, что Мусаеву нужно провести ударно весь чемпионат, чтобы им заинтересовались летом.

Какая лига подошла бы ему? Вполне может поиграть в чемпионате уровня Греции или Бельгии, например. А если говорить о топовых лигах, то здесь уже нужно понимать, что выступать не в команде, которая постоянно атакует, а наоборот, потому что сейчас вряд ли Тамерлана купит ведущий европейский клуб. Но в клуб из середины таблицы можно смело переходить, если такой вариант, конечно, будет», — сказал бывший голкипер ЦСКА .

В 11 матчах сезона Мир РПЛ на счету Мусаева 5 голов.