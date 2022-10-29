Агент Вагнера Лава: «Когда нас пригласит ЦСКА, мы обязательно приедем. В любом статусе»
Агент Вагнера Лава оценил шансы игрока вернуться в ЦСКА.
«Вагнер питает особую привязанность к ЦСКА! В данный момент мы сосредоточены на том, чтобы вывести «Спорт Ресифи» в [бразильскую] Серию A.
Это очень сложная задача, но она выполнима. Давайте дождемся окончания чемпионата, чтобы узнать, по какому пути мы пойдем.
Когда нас пригласит ЦСКА – мы обязательно приедем. В любом статусе», – сказал Эвандро Феррейра.
Статистику 38-летнего Вагнера Лава можно изучить здесь.
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