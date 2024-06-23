40-летний Вагнер Лав перешел в «Аваи» из 2-го дивизиона Бразилии. Контракт – на год

Теги ЦСКА Вагнер Лав высшая лига Бразилия трансферы Д2 Бразилия Аваи Атлетико Гойяньенсе Футбол

40-летний Вагнер Лав перешел в «Аваи» из 2-го дивизиона Бразилии.

Клуб официально объявил о подписании контракта с экс-нападающим ЦСКА. Срок – один год. 

В этом сезоне Вагнер выступал за «Атлетико Гойяньенсе». Он провел 25 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.

Ранее он уже выступал во втором бразильском дивизионе за «Спорт Ресифи». 

Фото: соцсеть «Аваи». 

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28 комментариев
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Лучшее ,что было в Российском футболе.
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Мог бы вернуться вместо Заболотного, обедни бы в ЦСКА не испортил...
+37
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Ответ Пользователь_1113131100
Лучшее ,что было в Российском футболе.
Плюс праймовый Карвальо. Не долго, конечно, сииильно не долго... Но там прям футбольные чудеса были... Время время....)
+32
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+31
В деградирующую рпл спокойно пришел бы и голов 8-10 положил бы
+13
-2
+11
Ответ Alfox
Плюс праймовый Карвальо. Не долго, конечно, сииильно не долго... Но там прям футбольные чудеса были... Время время....)
полтора-два сезона как в сказке! тут тебе и чемпионство и кубок УЕФА в Лиссабоне (!!!) против Спортинга (!!!!!) и еще сразу же разгром Спартака))) жалко, что Карвальо не смог справится с лишним весом и запустил себя... я вообще думал что у него будет более серьезная и длинная карьера чем у раззвиздяя Вагнера. и вот Карвальо давно, очень давно, сидит на пенсии, а Вагнер все никак не может угомониться)))
+11
0
+11
Ещё лет 5 попылит.
+8
0
+8
Только вчера было на Окко, между матчами ведущие спрашивают Альваро Перейру (Копа с Уругваем 2011, ЛЕ с Порту 2011): "кто в вашу игровую эпоху вам нравился из российских клубов из ваших соперников?" Он говорит: "Забивной нападающий, девятка ЦСКА в 2009-2011". Они отвечают: "Чалов что ли?" 😂 Чалов дебютировал в 2016 если что.
+6
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+6
20 лет назад с Нефчи дебютировал
+6
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+6
Легенда всего российского футбола!
+6
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+6
Ответ Benjamin
В деградирующую рпл спокойно пришел бы и голов 8-10 положил бы
Даже Карвальо бы положил
+6
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+6
железный человек
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Ну Вагнер! Ну даёт!
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И это несмотря на весёлый образ жизни, непохожий на образ жизни КР.
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+1
Ответ Пользователь_1113131100
Лучшее ,что было в Российском футболе.
А как же Халк?)
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Ответ Пользователь_1113131100
Ну , он отыграл не много. Его помнят болелы Спартака , я лично забыл про него. Из хорошего воспоминания это Веллингтон и ещё был Алекс.Дальше Моцарт, Эх хорошие времена )
Ну эт сарказм ) он крутой,, но не получилось у него с карьерой )
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Ответ akutashi
Ну эт сарказм ) он крутой,, но не получилось у него с карьерой )
Хахах, попался 🤣
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Ответ idemidov
Только вчера было на Окко, между матчами ведущие спрашивают Альваро Перейру (Копа с Уругваем 2011, ЛЕ с Порту 2011): "кто в вашу игровую эпоху вам нравился из российских клубов из ваших соперников?" Он говорит: "Забивной нападающий, девятка ЦСКА в 2009-2011". Они отвечают: "Чалов что ли?" 😂 Чалов дебютировал в 2016 если что.
я бы Олича назвал)) уже так давно то все было, но Чалов???
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Ответ Alexandr Sokolov
я бы Олича назвал)) уже так давно то все было, но Чалов???
Олич до 2006 играл за ЦСКА...
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Ответ igor.igorev
Видать с деньгами совсем плохо раз приходится мяч пинать в 40 лет.
скорее всего, у Ривалдо тоже под конец 30 лет каких только клубов не было
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Ответ igor.igorev
Видать с деньгами совсем плохо раз приходится мяч пинать в 40 лет.
Думаю, на Ближнем Востоке ему отвалили бы котлету пожирнее, чем в бразильском пердиве
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Ответ akutashi
Кавенаги : я что вам, мальчик какой-то?!
Ну , он отыграл не много. Его помнят болелы Спартака , я лично забыл про него. Из хорошего воспоминания это Веллингтон и ещё был Алекс.Дальше Моцарт, Эх хорошие времена )
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Ответ Alfox
Плюс праймовый Карвальо. Не долго, конечно, сииильно не долго... Но там прям футбольные чудеса были... Время время....)
Да , хотел и про него дополнить.
Не помню с кем играли , но фраза комментатора до сих пор помню.
«левом фланге Карвальо нашел кусок хорошего газона и финтит там не переставая » как кто так.
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Ответ Quest
А как же Халк?)
Халк ,да может сильнее в каких то аспектах, но я имею ввиду приход ВО пришло как неожиданность, праздник если я не ошибаюсь, то тогда в Российский футбол начали приходить топ игроки и Вагнер был одним из них.
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Года четыре назад еще мог нам помочь, когда рассматривали. Лучше чем Зе играл бы!
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Внешне как Лукаку
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Видать с деньгами совсем плохо раз приходится мяч пинать в 40 лет.
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Эх Ванька, какую команду нам подарил
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