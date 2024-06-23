40-летний Вагнер Лав перешел в «Аваи» из 2-го дивизиона Бразилии. Контракт – на год

40-летний Вагнер Лав перешел в «Аваи» из 2-го дивизиона Бразилии.

Клуб официально объявил о подписании контракта с экс-нападающим ЦСКА. Срок – один год.

В этом сезоне выступал за « ». Он провел 25 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.

Ранее он уже выступал во втором бразильском дивизионе за «Спорт Ресифи».

Фото: соцсеть «Аваи».

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