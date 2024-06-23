40-летний Вагнер Лав перешел в «Аваи» из 2-го дивизиона Бразилии. Контракт – на год
40-летний Вагнер Лав перешел в «Аваи» из 2-го дивизиона Бразилии.
Клуб официально объявил о подписании контракта с экс-нападающим ЦСКА. Срок – один год.
В этом сезоне Вагнер выступал за «Атлетико Гойяньенсе». Он провел 25 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.
Ранее он уже выступал во втором бразильском дивизионе за «Спорт Ресифи».
Фото: соцсеть «Аваи».
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Не помню с кем играли , но фраза комментатора до сих пор помню.
«левом фланге Карвальо нашел кусок хорошего газона и финтит там не переставая » как кто так.