«Холанд выглядит как парень, который может избить тебя возле автобуса». Рестлер Роудс не хотел бы драться с Холандом

Рестлер Коди Роудс рассказал, с кем из «Манчестер Сити» он не хотел бы драться.

– С каким игроком «Манчестер Сити» ты не хотел бы проводить бой в рестлинге?

– С Холандом . Он выглядит как парень, который может избить тебя возле автобуса, а у меня есть такая привычка. В последнее время это часто случается.

У Эрлинга длинные конечности, это совсем другое дело, – заявил Коди Роудс.

Дальше его попросили сравнить игроков «Сити» с рестлерами. Роудс сопоставил внешность хавбека Савио с обликом актера и бывшего рестлера Дуэйна «Скалы» Джонсона.

«Чувствую вайб Скалы», – прокомментировал выбор чемпион промоушена World Wrestling Entertainment (WWE).