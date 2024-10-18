«Холанд выглядит как парень, который может избить тебя возле автобуса». Рестлер Роудс не хотел бы драться с Холандом
Рестлер Коди Роудс рассказал, с кем из «Манчестер Сити» он не хотел бы драться.
– С каким игроком «Манчестер Сити» ты не хотел бы проводить бой в рестлинге?
– С Холандом. Он выглядит как парень, который может избить тебя возле автобуса, а у меня есть такая привычка. В последнее время это часто случается.
У Эрлинга длинные конечности, это совсем другое дело, – заявил Коди Роудс.
Дальше его попросили сравнить игроков «Сити» с рестлерами. Роудс сопоставил внешность хавбека Савио с обликом актера и бывшего рестлера Дуэйна «Скалы» Джонсона.
«Чувствую вайб Скалы», – прокомментировал выбор чемпион промоушена World Wrestling Entertainment (WWE).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Манчестер Сити»
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