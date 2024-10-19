Эндрик не будет просить «Реал» об аренде. Форварда устраивают игровое время и борьба за минуты

Эндрик собирается провести в «Реале» весь сезон.

По сведениям As, нападающий не будет просить отправить его в аренду в январе. Он доволен игровым временем и принимает то, что ему нужно бороться за дополнительные минуты.

Утверждается, что пока ситуация складывается даже лучше, чем бразилец рассчитывал поначалу.

В этом сезоне Эндрик принял участие в 7 матчах Ла Лиги и забил 1 гол. В среднем он проводит на поле около 5 минут. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .