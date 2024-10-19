  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эндрик не будет просить «Реал» об аренде. Форварда устраивают игровое время и борьба за минуты
15

Эндрик не будет просить «Реал» об аренде. Форварда устраивают игровое время и борьба за минуты

Эндрик собирается провести в «Реале» весь сезон.

По сведениям As, нападающий не будет просить отправить его в аренду в январе. Он доволен игровым временем и принимает то, что ему нужно бороться за дополнительные минуты.

Утверждается, что пока ситуация складывается даже лучше, чем бразилец рассчитывал поначалу.

В этом сезоне Эндрик принял участие в 7 матчах Ла Лиги и забил 1 гол. В среднем он проводит на поле около 5 минут. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЭндрик
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль, Эндрик, Гарначо, Савио, Тель, Кубарси и Гюлер – в списке 25 претендентов на Golden Boy
87вчера, 18:19
Эндрик о критике: «Когда ты проигрываешь, тебя сбрасывают на землю – таков футбол. Я слушаю тренера и партнеров по команде, остальное меня не волнует»
193 октября, 15:12
Эндрик о 1-м выходе в старте «Реала»: «Невероятное чувство, я в лучшем клубе мира. Этому я рад, но не рад поражению от «Лилля»
43 октября, 09:27
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тен Хага просили быть помягче с игроками «МЮ» в прошлом сезоне. У Эрика возникали проблемы из-за несовершенного английского – он разозлил Каземиро, неправильно объяснив его отсутствие в составе
1646 минут назад
Эрик тен Хаг: «Фергюсон – это и есть «МЮ». Сейчас мы не можем соответствовать заданным им стандартам, но все равно берем трофеи. 6 лет назад клуб ничего не выигрывал»
1358 минут назад
У «Реала» больше шансов подписать Холанда, чем у «Барселоны» (Sky Sport Deutschland)
29сегодня, 21:30
Андрей Аршавин: «Назревает конфликт между сборными и клубами. Матчей все больше. В будущем ограничат число игр в год, вероятно»
12сегодня, 21:14
Роналду после победного гола «Аль-Шабабу» с пенальти на 97-й: «Мы никогда не сдаемся!»
18сегодня, 20:59
Игроки «МЮ» недовольны сокращениями в клубе. Футболисты возмущены отношением Ineos к проработавшим много лет сотрудникам (ESPN)
34сегодня, 20:47
У Гринвуда и девушки, обвинявшей его в насилии, будет второй ребенок (The Sun)
18сегодня, 20:33
Роналду реализовал 168 из 198 пенальти за карьеру. В «Аль-Насре» – 19 из 19
29сегодня, 20:20
Ташуев о 2:3 с «Факелом»: «Стыдно, разочарование полнейшее – за очки надо сражаться. Настоящие мужики должны умирать на поле, а не субтильно действовать, как некоторые»
15сегодня, 20:18
Роналду забил 907-й гол в карьере – «Аль-Шабабу» с пенальти на 97-й
90сегодня, 20:06
Ко всем новостям
Последние новости
Пике за сокращение числа матчей, но большее количество топ-игр: «За ними будет интереснее наблюдать»
355 минут назад
«Мы были недостаточно хороши. Очень расстроены». Тренер «Шанхай Порт» – о поражении и пропуске «Шанхая» Слуцкого на 1-е место в лиге Китая
258 минут назадВидео
Тошич об РПЛ: «Намного сильнее, чем чемпионат Сербии – выше конкуренция, сильнее команды. И неважно, что Россия сейчас не в еврокубках»
1сегодня, 21:42
«Игроки «Шеньхуа» показали страсть, с которой мы играем весь сезон». Слуцкий – о камбэке и лидерстве в лиге Китая
3сегодня, 21:37Видео
«Бавария» подсветит стадион в розовый цвет для повышения осведомленности о профилактике рака груди
2сегодня, 21:32Фото
Смит-Роу об уходе из «Арсенала»: «Я хотел играть, снова стать счастливым. Нет никаких плохих чувств к клубу, но иногда нужно думать, что лучше для тебя»
1сегодня, 21:22
Чемпионат Испании. «Вальядолид» обыграл «Алавес», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в выходные
5сегодня, 20:58
Каррагер считает, что с Палмером «Ливерпуль» мог бы выиграть АПЛ: «У него голевых действий в среднем больше, чем у Дрогба»
5сегодня, 20:58
«Монако» Головина продлил серию без поражений до 10 матчей – 7 побед, 3 ничьих
1сегодня, 20:51
Пиоли о голе Роналду с пенальти: «Когда Криштиану берет мяч и идет к точке, я уверен, что он забьет»
6сегодня, 20:48