Эндрик о критике: «Когда ты проигрываешь, тебя сбрасывают на землю – таков футбол. Я слушаю тренера и партнеров по команде, остальное меня не волнует»

Эндрик высказался о своем отношении к критике после поражений.

Вчера «Реал» уступил «Лиллю» (0:1) в матче 2-го тура Лиги чемпионов. Эндрик впервые вышел в стартовом составе мадридцев.

«Честно говоря, не видел ничего подобного. Таков футбол – сегодня ты можешь забить гол, и все будут радоваться, но когда ты проигрываешь, тебя сбрасывают на землю.

Это уже происходило со мной – давно, когда играл за «Палмейрас». Я научился не замечать этого. Я нажимаю на маленькую кнопку: «Это не имеет значения». Я лишь следую советам своего тренера и товарищей по команде. Вот что действительно важно. Все остальное меня совершенно не волнует», – сказал нападающий «Реала ».