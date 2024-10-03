Эндрик о критике: «Когда ты проигрываешь, тебя сбрасывают на землю – таков футбол. Я слушаю тренера и партнеров по команде, остальное меня не волнует»
Эндрик высказался о своем отношении к критике после поражений.
Вчера «Реал» уступил «Лиллю» (0:1) в матче 2-го тура Лиги чемпионов. Эндрик впервые вышел в стартовом составе мадридцев.
«Честно говоря, не видел ничего подобного. Таков футбол – сегодня ты можешь забить гол, и все будут радоваться, но когда ты проигрываешь, тебя сбрасывают на землю.
Это уже происходило со мной – давно, когда играл за «Палмейрас». Я научился не замечать этого. Я нажимаю на маленькую кнопку: «Это не имеет значения». Я лишь следую советам своего тренера и товарищей по команде. Вот что действительно важно. Все остальное меня совершенно не волнует», – сказал нападающий «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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