Роналду после победного гола «Аль-Шабабу» с пенальти на 97-й: «Мы никогда не сдаемся!»
Криштиану Роналду доволен тяжелой победой «Аль-Насра» над «Аль-Шабабом» (2:1).
39-летний форвард реализовал пенальти на 7-й добавленной ко второму тайму минуте. Спустя несколько минут соперники не сумели забить с точки.
«Мы никогда не сдаемся!» – написал португалец.
Роналду реализовал 168 из 198 пенальти за карьеру. В «Аль-Насре» – 19 из 19
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
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