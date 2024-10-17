  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дэвид Бекхэм: «У Роналду потрясающая карьера. Он создавал свое наследие в каждой команде, за которую играл»
9

Дэвид Бекхэм: «У Роналду потрясающая карьера. Он создавал свое наследие в каждой команде, за которую играл»

Дэвид Бекхэм высоко оценил достижения Криштиану Роналду в футболе.

«У него потрясающая карьера. Он создавал свое наследие в каждой команде, за которую играл.

Невероятная карьера. Сперва в «Манчестер Юнайтед», затем в «Реал Мадрид», а также, конечно, сборной Португалии», – сказал бывший полузащитник «МЮ» в интервью Рио Фердинанду.

«Роналду бесился, когда мы говорили ему, что настоящий номер 7 – это Бекхэм. Мы часто доставали его». Фердинанд о Криштиану в «МЮ»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Рио Фердинанда
logoМанчестер Юнайтед
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoДэвид Бекхэм
logoЛа Лига
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бекхэм включил Роналдо, Зидана, Мальдини, Роберто Карлоса и Кина в команду для игры 5 на 5
9сегодня, 16:30
«Роналду бесился, когда мы говорили ему, что настоящий номер 7 – это Бекхэм. Мы часто доставали его». Фердинанд о Криштиану в «МЮ»
52сегодня, 15:56
Бекхэм о Рэтклиффе в «МЮ»: «Фанаты видят, что ему не все равно – это важнее всего. Изменения были необходимы, мы хотим вернуть старые добрые времена»
31сегодня, 08:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лукаку о решении не играть за Бельгию до 2025-го: «Я был сам не свой, угас энтузиазм – со временем найду его в себе, надеюсь. Хочу быть лидером, этому поколению не хватает духа победителей»
210 минут назад
Ямаль, Эндрик, Гарначо, Савио, Тель, Кубарси и Гюлер – в списке 25 претендентов на Golden Boy
3928 минут назад
Глушаков планирует стать тренером: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» следующее чемпионство отпраздновал во главе со мной»
2428 минут назад
В «Реале» растет оптимизм насчет Суперлиги на фоне недовольства игроков календарем ФИФА. Запуск проекта позволил бы сократить количество матчей и сделать их зрелищнее (Relevo)
3340 минут назад
Лионель Месси: «Я достиг гораздо большего, чем мечтал в детстве. Бог дал мне все это. Я смог осуществить самую большую мечту для футболиста – выиграть ЧМ»
7248 минут назад
Месси получил приз как самый титулованный футболист в истории от Marca
4050 минут назадФото
Экс-игрок «Спартака» Макгиди завершил карьеру в 38 лет
2656 минут назад
«Куба... Там америкашки рядом. Лучше где безопаснее». Аршавин предложил России сыграть с Мальдивами
20сегодня, 17:26
Андрей Канчельскис: «Чемпионат России непростой, Холанд здесь не феерил бы. Пьянич? Роналду играет до сих пор»
22сегодня, 17:20
Томас Франк: «Тен Хаг хорош, выиграл два трофея за два сезона. Понимаю, как все устроено: если команда побеждает – тренер великолепен, если проигрывает – тренер полное дерьмо»
5сегодня, 17:18
Ко всем новостям
Последние новости
Фонбет Кубок России. Путь регионов. «Чайка» победила «Знамя Труда»
1747 минут назад
Данил Глебов: «Недавно в CS:GO c Осипенко влили по несколько тысяч рублей на кейсы – ничего не выпало. Не окупили даже половины»
147 минут назадИгры
Психолог Гущин о словах Черчесова про казахский язык: «Это не значит, что он темный, неотесанный – просто социально некомпетентный. Сейчас он не на коне, и это защитная реакция»
457 минут назад
Орлов о Соболеве: «Он гораздо больше двигается, ищет мяч, предлагает себя! Против «Акрона» выйдет в старте, думаю»
4сегодня, 17:35
Комиссия РПЛ не выявила проблем с полем на «Самара-Арене». Ближайшие матчи пройдут штатно («Матч ТВ»)
3сегодня, 16:54
Захарян провел часть тренировки в общей группе «Сосьедада». Хавбек еще не играл в этом сезоне
2сегодня, 16:34
Баэна интересен «Атлетико» и некоторым топ-клубам АПЛ. Хавбек «Вильярреала» оценивается в 50 млн евро
5сегодня, 15:06
У Зелиньского растяжение мышц бедра. Хавбек «Интера» вернулся с травмой из сборной Польши
3сегодня, 14:47
«Ювентус» и «Интер» работают над трансфером Дэвида из «Лилля». Контракт форварда истекает в 2025-м и не будет продлен, «Барса» следит за ситуацией
8сегодня, 14:35
Аморим о возможном назначении в «Сити»: «У нас с Вианой разные пути. Если он перешел, не значит, что я тоже»
1сегодня, 14:02