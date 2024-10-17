Дэвид Бекхэм: «У Роналду потрясающая карьера. Он создавал свое наследие в каждой команде, за которую играл»
Дэвид Бекхэм высоко оценил достижения Криштиану Роналду в футболе.
«У него потрясающая карьера. Он создавал свое наследие в каждой команде, за которую играл.
Невероятная карьера. Сперва в «Манчестер Юнайтед», затем в «Реал Мадрид», а также, конечно, сборной Португалии», – сказал бывший полузащитник «МЮ» в интервью Рио Фердинанду.
«Роналду бесился, когда мы говорили ему, что настоящий номер 7 – это Бекхэм. Мы часто доставали его». Фердинанд о Криштиану в «МЮ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Рио Фердинанда
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости