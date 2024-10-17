Дэвид Бекхэм: «У Роналду потрясающая карьера. Он создавал свое наследие в каждой команде, за которую играл»

Дэвид Бекхэм высоко оценил достижения Криштиану Роналду в футболе.

«У него потрясающая карьера. Он создавал свое наследие в каждой команде, за которую играл.

Невероятная карьера. Сперва в «Манчестер Юнайтед», затем в «Реал Мадрид», а также, конечно, сборной Португалии», – сказал бывший полузащитник «МЮ» в интервью Рио Фердинанду.

«Роналду бесился, когда мы говорили ему, что настоящий номер 7 – это Бекхэм. Мы часто доставали его». Фердинанд о Криштиану в «МЮ»