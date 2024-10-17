«Роналду бесился, когда мы говорили ему, что настоящий номер 7 – это Бекхэм. Мы часто доставали его». Фердинанд о Криштиану в «МЮ»

Рио Фердинанд рассказал, как Криштиану Роналду выводили из себя в «МЮ».

«Мы часто доставали его по поводу футболки с седьмым номером. Потому что, очевидно, он взял ее, понимая, какая за ней стоит история.

Когда у него были плохие матчи, мы говорили ему: «Настоящий номер 7 – это Бекхем ». И он бесился», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед » в своем подкасте.