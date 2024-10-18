Рик Карсдорп: «Моуринью 8 раз называл меня предателем в раздевалке «Ромы», публично ему не стоило этого делать. Он не извинился передо мной»

Рик Карсдорп вспомнил, как работал с Жозе Моуринью в «Роме».

«Он восемь раз назвал меня предателем в раздевалке, но публично он не должен был этого делать. Он совершил ошибку и не извинился передо мной... Но он не такой человек.

У меня в телефоне сохранились веселые разговоры с Моуриньо, так что я был удивлен его поведением», – сказал в интервью Nu.nl экс-игрок «Ромы», ныне выступающий за ПСВ.