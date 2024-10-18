Рик Карсдорп: «Моуринью 8 раз называл меня предателем в раздевалке «Ромы», публично ему не стоило этого делать. Он не извинился передо мной»
Рик Карсдорп вспомнил, как работал с Жозе Моуринью в «Роме».
«Он восемь раз назвал меня предателем в раздевалке, но публично он не должен был этого делать. Он совершил ошибку и не извинился передо мной... Но он не такой человек.
У меня в телефоне сохранились веселые разговоры с Моуриньо, так что я был удивлен его поведением», – сказал в интервью Nu.nl экс-игрок «Ромы», ныне выступающий за ПСВ.
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости