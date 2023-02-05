Кассано о Моуринью: «Он никогда не был великим тренером, а просто умел заигрывать со СМИ и ладить с лучшими. Меня чуть не стошнило от игры «Ромы» на днях»

Теги Рома Жозе Моуринью Руй Патрисиу Антонио Кассано серия А Италия Неманя Матич Рик Карсдорп Николо Дзаньоло Футбол

Антонио Кассано раскритиковал Жозе Моуринью.

«Моуринью никогда не был великим тренером – он просто умел заигрывать со СМИ и прекрасно коммуницировать. Он умеет общаться с сильными игроками, но не с теми, кто не так хорош. Ладить с лучшими слишком легко.

В «Роме» происходит одна катастрофа за другой. Он заставил клуб потратить деньги на Неманю Матича и Руя Патрисиу, это были его решения. На днях меня чуть не стошнило от такой игры. Он не знает, как надо собирать команду. «Кремонезе» нужно было обыгрывать даже вторым составом.

Моуринью виновен в провале Карсдорпа – он отправил его в глубокий запас и оскорблял перед всеми. Что касается Дзаньоло, то он продолжает говорить об этом, а не о том, почему его «Рома» играет так дерьмово. Вот уже полтора года «Рома» не играет в настоящий футбол», – сказал Кассано в эфире BoboTV.

Ранее «Рома» в 1/4 Кубка Италии уступила «Кремонезе» (1:2), идущему на 20-м месте в турнирной таблице Серии А.

 

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47 комментариев

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coimbra
самый токсичный человек и тренер, это моуриньо... до этого стравливал игроков РМ и Барселоны... доходило, то тошноты, игроки сб. Испании из РМ не могли дружить в сбороной с игроками из Барсы - моуриньо запрещал... за последний месяц выжил из команды Карсдорпа, Дзаньолу, и Шомурадова... но умеет большие познания в маркетинге и рекламе, и пользуется этим.
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Басанг Басангов
Итальянский царь Антонио Мостовой
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sheri_24
Ответ RicoFernandez
Смешно.. Вспомните Интер 2010. Это был лучший в мире состав? Кто в своем уме предположил бы в начале сезона что Интер возьмет ЛЧ, не говоря уже о требле. Я молчу про Порту.. Моуриньо как раз таки умел из крепких средних игроков выжать максимум и более того, пусть и не на марафонской дистанции.
То что Манчини сделал итальянского гегемона в то время из Интера, ты конечно же не знаешь
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Англосакс и прочие американцы
Ответ KillFish
Ну как минимум его Интер и Порту вошли в историю
И в Челси неплохо получалось.
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Милан Тео 19
Даже нет слов, Кассано очень редкий 🤡🤡🤡
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S.O.A.D.
Кассано на спорте бы не затерялся
Тут на соседней ветке один утверждал, что Анчелотти брал титулы только из-за удачи и дружбы с игроками, этот бы подобное строчил
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madjer163
Побратим с мостовым, никому не нужный
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vik444
В этом и есть величие тренера. Странно что Кассано не понял этого.
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d.xoxlov
Ответ Кокич
Не может быть!
Ага
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U
Ответ Toffiti
Он заставил клуб потратить деньги на Неманю Матича (с) Ну во-первых, Матич пришел в клуб свободным агентом. Во-вторых, спасибо Моуриньо за Неманью. Матич в свои 34 выглядит топом в полузащите на фоне остальных.
При этом можно было прикопаться к трансферу Белотти, например. Но нет, он берет одно из лучших летних усилений команды, полученных за бесплатно и что-то пытается предъявить.
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Igor Shalamov
Ответ KillFish
Ну как минимум его Интер и Порту вошли в историю
а Челси и Реал? Конечно же тоже в истории
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Igor Shalamov
Антонио кассано никогда не был хорошим футболистом. Ничего не выиграл и нигде не пришелся ко двору в топ клубах. Где он сейчас? В психбольнице?
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Кокич
Ответ d.xoxlov
Он, товарищи, на всех кидается! ©
Не может быть!
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Joey Ramone
Ооооо... Это Антоша зря конечно, тоже решил со СМИ позаигрывать похоже) Рома уже Лигу Конференций взяла - это супер достижение для них учитывая что до этого клуб уже 150 лет ни одного трофея не брал нигде.
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Yri Yrov
Очередной обиженный гавкает на Моура вот и все. Воспринимать его слова в серьез ну как минимум глупо
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Сергей Орлов
Ответ Catalonia is the independent republic
C помощью оффсайдного гола Милито, отмененного гола за прижатую руку, непоставленного пенальти на Дани Алвесе, когда его снесли двумя ногами...
Какая чушь)
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RicoFernandez
Смешно.. Вспомните Интер 2010. Это был лучший в мире состав? Кто в своем уме предположил бы в начале сезона что Интер возьмет ЛЧ, не говоря уже о требле. Я молчу про Порту.. Моуриньо как раз таки умел из крепких средних игроков выжать максимум и более того, пусть и не на марафонской дистанции.
+2
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van basten
Антонио Мостовой
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Toffiti
Он заставил клуб потратить деньги на Неманю Матича (с)
Ну во-первых, Матич пришел в клуб свободным агентом. Во-вторых, спасибо Моуриньо за Неманью. Матич в свои 34 выглядит топом в полузащите на фоне остальных.
+5
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Dexter Dallas
Ответ Catalonia is the independent republic
C помощью оффсайдного гола Милито, отмененного гола за прижатую руку, непоставленного пенальти на Дани Алвесе, когда его снесли двумя ногами...
Это в том самом матче, где бускетс прикрывая глаза смотрит в камеру с мыслями засняли как он нырнул или нет? Ты об этом? Или о том самом матче имени эвребе? Даже Анри признал что играл рукой. А о волейболе в штрафной в матче с Челси что-то до сих игроки барсы с закрытыми едальнками ходят.
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casq2za
Как же Кассано хайпит, Пирс Морган отдыхает. футболист был средний, аналитик ещё посредственней
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U
Патрисиу гораздо надежнее последних вратарей Ромы. Матич пришел как свободный агент. Претензии к стилю - это еще можно понять, кому как нравится. Но по игрокам - бред.
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proeast
Кассано - типичный хейтер-комментатор со спортса.
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Catalonia is the independent republic
Ответ Иван Никитенко
выиграть с теми порту и интером лиги чемпионов надо уметь.кто тогда на них ставил.наверное,никто
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EastKing
Антонио сполна отрабатывает свои деньги. Ведь теперь у него основная задача набрасывать на вентилятор обеспечивая громкие заголовки, а свои умственные способности он еще будучи футболистом показал.
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