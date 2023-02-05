Кассано о Моуринью: «Он никогда не был великим тренером, а просто умел заигрывать со СМИ и ладить с лучшими. Меня чуть не стошнило от игры «Ромы» на днях»

раскритиковал .

«Моуринью никогда не был великим тренером – он просто умел заигрывать со СМИ и прекрасно коммуницировать. Он умеет общаться с сильными игроками, но не с теми, кто не так хорош. Ладить с лучшими слишком легко.

В «Роме» происходит одна катастрофа за другой. Он заставил клуб потратить деньги на Неманю Матича и , это были его решения. На днях меня чуть не стошнило от такой игры. Он не знает, как надо собирать команду. «Кремонезе» нужно было обыгрывать даже вторым составом.

Моуринью виновен в провале Карсдорпа – он отправил его в глубокий запас и оскорблял перед всеми. Что касается , то он продолжает говорить об этом, а не о том, почему его «Рома» играет так дерьмово. Вот уже полтора года «Рома» не играет в настоящий футбол», – сказал Кассано в эфире BoboTV.

Ранее « » в 1/4 Кубка Италии уступила «Кремонезе» (1:2), идущему на 20-м месте в турнирной таблице Серии А.