Кассано о Моуринью: «Он никогда не был великим тренером, а просто умел заигрывать со СМИ и ладить с лучшими. Меня чуть не стошнило от игры «Ромы» на днях»
Антонио Кассано раскритиковал Жозе Моуринью.
«Моуринью никогда не был великим тренером – он просто умел заигрывать со СМИ и прекрасно коммуницировать. Он умеет общаться с сильными игроками, но не с теми, кто не так хорош. Ладить с лучшими слишком легко.
В «Роме» происходит одна катастрофа за другой. Он заставил клуб потратить деньги на Неманю Матича и Руя Патрисиу, это были его решения. На днях меня чуть не стошнило от такой игры. Он не знает, как надо собирать команду. «Кремонезе» нужно было обыгрывать даже вторым составом.
Моуринью виновен в провале Карсдорпа – он отправил его в глубокий запас и оскорблял перед всеми. Что касается Дзаньоло, то он продолжает говорить об этом, а не о том, почему его «Рома» играет так дерьмово. Вот уже полтора года «Рома» не играет в настоящий футбол», – сказал Кассано в эфире BoboTV.
Ранее «Рома» в 1/4 Кубка Италии уступила «Кремонезе» (1:2), идущему на 20-м месте в турнирной таблице Серии А.
Тут на соседней ветке один утверждал, что Анчелотти брал титулы только из-за удачи и дружбы с игроками, этот бы подобное строчил
Ну во-первых, Матич пришел в клуб свободным агентом. Во-вторых, спасибо Моуриньо за Неманью. Матич в свои 34 выглядит топом в полузащите на фоне остальных.