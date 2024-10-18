Сергей Семак: «После замены Дзюбы у «Зенита» ничего не поменялось, играли так же. В атаке смотрелись хорошо, в обороне есть недочеты»
Сергей Семак подвел итоги матча с «Акроном» (5:0).
«Хорошая убедительная победа и крупный счет. После замены Дзюбы у нас ничего не поменялось, мы продолжали играть так же. В атаке мы сегодня смотрелись хорошо, но в обороне есть недочеты, над которыми нужно работать.
В каждом матче нужно взять что-то плохое и хорошее. Выиграли – хорошо, теперь будем готовиться к следующему матчу», – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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