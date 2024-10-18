«Бавария» изменила яркость цветов на эмблеме ради людей с нарушениями зрения: «Соблюдаем закон Германии об улучшении доступности. Новый дизайн улучшит пользовательский опыт»

В «Баварии» прокомментировали новый дизайн логотипа.

Ранее немецкий клуб представил новую эмблему . Она претерпела минимальные изменения: прежний дизайн был сохранен, изменились только цвета – красный и синий стали немного ярче, чем раньше.

Как стало известно Bild, логотип был изменен в целях доступности. Клуб хочет гарантировать, что люди с нарушениями зрения или слабым зрением также смогут без труда прочитать надпись на нем. Это изменение было согласовано с представителями болельщиков.

«В последние месяцы «Бавария» модернизировала всю цветовую палитру своего фирменного стиля. Таким образом клуб соблюдает принципы нового закона Германии об улучшении доступности, который вступит в силу в июне 2025 года и регулирует соотношение контрастности между текстом и фоновыми цветами в соответствии с требованиями руководства по доступности веб-контента в цифровом секторе. В рамках этой меры логотип клуба также был немного изменен впервые с момента последней модернизации в 2017 году.

Новый дизайн всего бренда «Баварии» предложит улучшенный пользовательский опыт. Поскольку во всех операционных областях есть единый логотип «Баварии» с единым фирменным стилем, настройка не является исключительно цифровой, новые дизайны внедряются шаг за шагом. Решающей предпосылкой всех соответствующих мер является вопрос доступности, доступ к «Баварии» должен быть максимально простым для всех», – говорится в заявлении клуба.