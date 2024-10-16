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«Люди из Мюнхена предлагают вариант ребрендинга. Что думаете?🤔». Телеграм РПЛ пошутил про новую эмблему «Баварии»

Телеграм Мир РПЛ пошутил на тему ребрендинга «Баварии», показав «новый» логотип.

Ранее немецкий клуб представил новую эмблему. По данным Footy Headlines, она претерпела минимальные изменения. Прежний дизайн был сохранен, изменились только цвета – красный и синий стали немного ярче, чем раньше.

«Люди из Мюнхена предлагают вариант ребрендинга. Что думаете? 🤔», – говорится в сообщении в телеграм-канале Мир РПЛ.

Фото: t.me/premierliga

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
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