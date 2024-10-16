«Люди из Мюнхена предлагают вариант ребрендинга. Что думаете?🤔». Телеграм РПЛ пошутил про новую эмблему «Баварии»

Телеграм Мир РПЛ пошутил на тему ребрендинга «Баварии», показав «новый» логотип.

Ранее немецкий клуб представил новую эмблему . По данным Footy Headlines, она претерпела минимальные изменения. Прежний дизайн был сохранен, изменились только цвета – красный и синий стали немного ярче, чем раньше.

«Люди из Мюнхена предлагают вариант ребрендинга. Что думаете? 🤔», – говорится в сообщении в телеграм-канале Мир РПЛ .

Фото: t.me/premierliga