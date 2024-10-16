«Люди из Мюнхена предлагают вариант ребрендинга. Что думаете?🤔». Телеграм РПЛ пошутил про новую эмблему «Баварии»
Телеграм Мир РПЛ пошутил на тему ребрендинга «Баварии», показав «новый» логотип.
Ранее немецкий клуб представил новую эмблему. По данным Footy Headlines, она претерпела минимальные изменения. Прежний дизайн был сохранен, изменились только цвета – красный и синий стали немного ярче, чем раньше.
«Люди из Мюнхена предлагают вариант ребрендинга. Что думаете? 🤔», – говорится в сообщении в телеграм-канале Мир РПЛ.
Фото: t.me/premierliga
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости