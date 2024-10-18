Тен Хаг о слухах об отставке: «Шум исходит от некоторых в прессе – вы пишете сказки, ложь. В «МЮ» все тихо и спокойно – мы придерживаемся плана»

Эрик тен Хаг упрекнул журналистов во лжи, говоря по поводу слухов об отставке.

«Манчестер Юнайтед » находится на 14-й позиции в турнирной таблице АПЛ .

«Шум исходит только от некоторых из вас в прессе – вы пишете истории, сказки, приносите ложь.

Журналисты мне не верят. Я видел статьи. Конечно, мы недовольны тем положением, в котором находимся.

Но тем не менее внутри клуба все тихо и спокойно. Мы придерживаемся плана и очень убеждены, что он будет успешным», – сказал главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг .