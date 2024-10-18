Тен Хаг о слухах об отставке: «Шум исходит от некоторых в прессе – вы пишете сказки, ложь. В «МЮ» все тихо и спокойно – мы придерживаемся плана»
Эрик тен Хаг упрекнул журналистов во лжи, говоря по поводу слухов об отставке.
«Манчестер Юнайтед» находится на 14-й позиции в турнирной таблице АПЛ.
«Шум исходит только от некоторых из вас в прессе – вы пишете истории, сказки, приносите ложь.
Журналисты мне не верят. Я видел статьи. Конечно, мы недовольны тем положением, в котором находимся.
Но тем не менее внутри клуба все тихо и спокойно. Мы придерживаемся плана и очень убеждены, что он будет успешным», – сказал главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости