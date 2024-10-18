Тен Хаг поздравил журналиста с восхождением на Килиманджаро: «МЮ» нужно подняться в гору. Вижу статистику, подтверждающую, что мы движемся в правильном направлении»

Эрик тен Хаг поздравил журналиста с восхождением на Килиманджаро.

Журналист Энди Миттен в рамках акции с Manchester United Foundation поднялся на высочайший стратовулкан Африки, находящийся на северо-востоке Танзании. Это высочайшая точка континента – 5 895 м.

«Это большое достижение. Большие поздравления с нашей стороны.

Нам нужно подняться на гору. Иногда приходится сталкиваться с трудностями. Уверен, что мы добьемся успеха.

Мы движемся в определенном направлении, и я вижу хорошие вещи и хорошую статистику, которая подтверждает, что мы движемся в правильном направлении.

Но мы видим таблицу, где мы недостаточно хороши», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Эрик тен Хаг .