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  • «В «Реале» жалеют о подписании Мбаппе, мне говорили. Это прихоть Переса, его хотел только он. В клубе расстроены уровнем игры Килиана». Журналист Молина о форварде
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«В «Реале» жалеют о подписании Мбаппе, мне говорили. Это прихоть Переса, его хотел только он. В клубе расстроены уровнем игры Килиана». Журналист Молина о форварде

Ромен Молина сообщил, что трансфер Килиана Мбаппе не радует «Реал».

«Они жалеют, что подписали его. Я гарантирую это. Мне говорили об этом не для протокола.

Вышло совсем не то, на что они рассчитывали. Это была прихоть Переса, только Перес хотел его заполучить. Пересу всегда нравились звездные футболисты. К тому же он относится к Килиану как к сыну.

В клубе расстроены, во-первых, уровнем его игры, не соответствующим ожидаемому, а во-вторых, в раздевалке тоже не все так гладко, хотя и не факт, что виноват в этом Мбаппе.

Думаю, «Реал» совершил огромную ошибку. У Мбаппе не было предсезонки, он сразу начал играть [в официальных матчах], в отличие от Беллингема», – сказал сотрудничавший с The New York Times и BBC журналист в ролике на YouTube-канале Colinterview.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoФлорентино Перес
logoКилиан Мбаппе
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