Анчелотти о Мбаппе: «Не обращаю внимание на то, что говорят. Килиан сейчас другой футболист, чем был до перерыва. Он чувствует себя очень хорошо»

Карло Анчелотти оценил возможную причастность Килиана Мбаппе к делу об изнасиловании.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».

«Я здесь не для того, чтобы комментировать домыслы. Не обращаю внимание на то, что говорят. Я сосредоточен на работе, которую он делает.

Он воспользовался перерывом, чтобы улучшить свое состояние.

Он чувствует себя очень хорошо, счастлив и горит желанием вернуться в игру и стать важным игроком для команды.

Эти 15 дней очень помогли ему, потому что у него было время преодолеть травмы.

Сейчас это другой футболист, чем был до перерыва», – сказал главный тренер «Реала » Карло Анчелотти .