Анчелотти о Мбаппе: «Не обращаю внимание на то, что говорят. Килиан сейчас другой футболист, чем был до перерыва. Он чувствует себя очень хорошо»
Карло Анчелотти оценил возможную причастность Килиана Мбаппе к делу об изнасиловании.
Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».
«Я здесь не для того, чтобы комментировать домыслы. Не обращаю внимание на то, что говорят. Я сосредоточен на работе, которую он делает.
Он воспользовался перерывом, чтобы улучшить свое состояние.
Он чувствует себя очень хорошо, счастлив и горит желанием вернуться в игру и стать важным игроком для команды.
Эти 15 дней очень помогли ему, потому что у него было время преодолеть травмы.
Сейчас это другой футболист, чем был до перерыва», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football Espana
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