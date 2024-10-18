«Я очень религиозен. Иногда беру Евангелие в раздевалку и молюсь перед матчами. В детстве бабушка заставляла». Защитник «Вильярреала» Фемения о вере
Защитник «Вильярреала» Кико Фемения высказался о вере.
33-летний испанец провел в этом сезоне девять матчей в Ла Лиге.
«Я очень религиозен. Это привила мне моя бабушка, она была со мной и каждый день молилась по четкам.
Она звала меня в детстве, сажала рядом с собой и заставляла молиться вместе с ней. Я стал очень верующим, и это всегда мне очень помогало и концентрировало.
Когда я прихожу в раздевалку, то иногда беру с собой Евангелие и начинаю молиться перед матчами. Люди удивляются. У каждого своя вера, и он верит в то, во что верит. А я верю в Бога.
Надеюсь, он всегда будет со мной и моей семьей», – сказал защитник «Вильярреала» Кико Фемения.
Напомним, что Кико ранее был в системе «Барселоны» (2011-2013) и «Реала» (2013-2014).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
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