«Я очень религиозен. Иногда беру Евангелие в раздевалку и молюсь перед матчами. В детстве бабушка заставляла». Защитник «Вильярреала» Фемения о вере

Защитник «Вильярреала» Кико Фемения высказался о вере.

33-летний испанец провел в этом сезоне девять матчей в Ла Лиге .

«Я очень религиозен. Это привила мне моя бабушка, она была со мной и каждый день молилась по четкам.

Она звала меня в детстве, сажала рядом с собой и заставляла молиться вместе с ней. Я стал очень верующим, и это всегда мне очень помогало и концентрировало.

Когда я прихожу в раздевалку, то иногда беру с собой Евангелие и начинаю молиться перед матчами. Люди удивляются. У каждого своя вера, и он верит в то, во что верит. А я верю в Бога.

Надеюсь, он всегда будет со мной и моей семьей», – сказал защитник «Вильярреала » Кико Фемения .

Напомним, что Кико ранее был в системе «Барселоны» (2011-2013) и «Реала » (2013-2014).