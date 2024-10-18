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Убытки «Севильи» – 81,7 млн евро за прошлый год. Общий дефицит за 4 последних года – 167,2 млн евро

Убытки «Севильи» за прошлый год составили 81,7 млн евро.

По данным Marca, на следующем собрании акционеров клуб сообщит, что собственный капитал по бухгалтерскому балансу уже превышает минус 65 миллионов евро.

«Севилья» завершит четвертый подряд финансовый год с убытками. Клуб потерял 41,4 миллиона евро во время пандемии, несмотря на победу в Лиге Европы, 24,8 миллиона в 2022-м и 19,3 миллиона евро в 2023 году.

Общий убыток команды составляет 167,2 миллиона евро за четыре года.

Отмечается, что год назад клуб объявил о двух кредитах в общей сложности на 108 миллионов евро, однако эта сумма пойдет на покрытие операционных расходов и не поможет устранить все имеющиеся проблемы.

«Севилья» идет на 11-м месте в Ла Лиге, набрав 12 очков в девяти турах.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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