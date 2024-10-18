Лионель Месси: «Не считаю титулы. Большинство из них – индивидуальные. Но не все было идеально. Моменты разочарования помогали мне расти» 

Лионель Месси признался, что не ведет подсчет своих титулов.

В общей сложности на счету форварда 46 командных наград, а также 56 индивидуальных. В настоящее время он выступает за «Интер Майами ».

«Не считаю титулы. Большинство из них – индивидуальные.

Видео [от Marca ] меня впечатлило. Многое пронеслось в голове… Но были и трудные моменты. Не все было идеально. Моменты разочарования помогали мне расти», – сказал Месси .