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Лионель Месси: «Не считаю титулы. Большинство из них – индивидуальные. Но не все было идеально. Моменты разочарования помогали мне расти» 

Лионель Месси признался, что не ведет подсчет своих титулов.

В общей сложности на счету форварда 46 командных наград, а также 56 индивидуальных. В настоящее время он выступает за «Интер Майами».

«Не считаю титулы. Большинство из них – индивидуальные.

Видео [от Marca] меня впечатлило. Многое пронеслось в голове… Но были и трудные моменты. Не все было идеально. Моменты разочарования помогали мне расти», – сказал Месси.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
logoИнтер Майами
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