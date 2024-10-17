Дэвид Бекхэм: «Месси учит молодежь, смотрит матчи академии «Интера». Лео первым приходит в зал и последним уходит. В первый день он приехал в 6:50 утра, хотя тренировка в 10. Он победитель»

Дэвид Бекхэм отметил трудолюбие Лионеля Месси в 37 лет.

– Месси очень хорош в том, чтобы учить молодых футболистов, выпускников академии. Он делает так, чтобы ни один игрок не чувствовал себя ниже уровнем, он тот, кто остается на тренировочном поле и учит молодых игроков, ходит смотреть их матчи в академии.

Он первым приходит в зал и последним уходит.

– Это удивительно, потому что нам отсюда этого не видно. У нас есть такая ассоциация, что, в отличие от его соперника, Криштиану Роналду, Месси – прирожденный талант. Но Лео работает, за кулисами он трудится.

– Да. Я не думаю, что можно выйти на такой уровень без всего этого. Ты упомянул Криштиану, и я от многих слышал, что он много работает, его за это хвалят на протяжении многих лет.

Но для меня Лео... Я расскажу о первом дне, когда он приехал на тренировочную базу. Он прибыл примерно в 6:50 утра. И на базе не было никого, кроме одного парня, который его и впустил. Он приехал в 6:50, а тренировка команды начиналась в 10.

Он готовился. Он работал в зале, он разминался, делал все то, чего ждешь от молодого парня, но он продолжает делать все это даже в таком возрасте. Учитывая все его достижения, ты ждешь, что он будет немного более расслаблен. Но его можно описать очень просто: он победитель. И не в том смысле, что он много выиграл, а в том смысле, что он все еще голоден, – сказал совладелец «Интер Майами » в интервью Рио Фердинанду .