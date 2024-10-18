Байрамян о 4-матчевой безвыигрышной серии «Ростова» в РПЛ: «Только к себе могут быть вопросы — не к тренерскому штабу, а именно к игрокам. Нужно через работу переламывать ситуацию»
После 11 туров дончане занимают в таблице 9-е место.
«Трудно сказать, что с нами случилось. В том же матче со «Спартаком» (0:3) мы неплохо играли в первые полчаса, но затем курьезный гол в наши ворота изменил ход встречи.
Не могу это словами объяснить. Конкретных причин нашей безвыигрышной серии назвать тоже не могу. Просто сейчас такой период, в который нужно через работу выкарабкиваться и переламывать ситуацию.
Начали сезон неплохо, первые пять туров играли качественно, но провалили первую половину осени. Только к себе у нас могут быть вопросы — не к тренерскому штабу, а именно к игрокам. Мы должны сами внутри себя разобраться, работать еще лучше и выходить из ситуации. Удачу всегда нужно заслужить — никак иначе. Надо работать на тренировках, и она вернется.
Выезд в Нижний Новгород? Не думаю, что на игре скажется смена тренера у соперника. Важно смотреть на свою игру и улучшать ее с каждой тренировкой и каждым матчем», – сказал полузащитник «Ростова».
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