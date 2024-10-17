Бекхэм включил Роналдо, Зидана, Мальдини, Роберто Карлоса и Кина в команду для игры 5 на 5
Дэвид Бекхэм составил из экс-партнеров команду для игры пять на пять.
Рио Фердинанд предложил бывшему одноклубнику не добавлять в состав голкипера.
«Я бы назвал Роберто Карлоса, потому что он может играть и в защите, и в атаке. Мальдини, мы играли в «Милане».
Зидан. Пасуешь ему в любую часть поля на любой высоте и с любой скоростью – и он опускает мяч на землю так, будто ничего проще не придумаешь.
Следующим должен быть один из величайших, прирожденных бомбардиров на моей памяти – Роналдо. Я также назову Кина. Нужен лидер, тот, кто на самом деле будет вступать в отбор, бороться», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Рио Фердинанда
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