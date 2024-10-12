«Ман Сити» подтвердил уход Бегиристайна в конце сезона. Новым спортдиректором станет Виана

«Манчестер Сити» подтвердил уход спортивного директора Чики Бегиристайна.

60-летнего испанца на этой должности сменит 41-летний португалец Угу Виана .

«После двенадцати лет работы, в течение которых «Манчестер Сити » завоевал множество трофеев, Чики покинет свой пост после участия команды в чемпионате мира среди клубов, его сменит Угу Виана из «Спортинга ».

Виана приступит к исполнению своих обязанностей летом 2025 года, но в ближайшие месяцы будет сотрудничать с Чики , чтобы обеспечить плавный переход.

Мы с нетерпением ждем возможности отдать дань уважения выдающемуся вкладу Чики в развитие «Манчестер Сити» в конце сезона», – сказано в заявлении клуба.

Из «Сити» уходит важнейший человек в карьере Пепа – спортивный директор. Кто он?