Черданцев о Черчесове в сборной Казахстана: «Там идет раскачивание лодки, общего мнения по его назначению нет. Нужна поддержка, в такой ситуации сложно работать»

Георгий Черданцев заявил, что Станислав Черчесов нуждается в поддержке.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне. Под его руководством команда набрала одно очко и не забила ни одного мяча в четырех играх Лиги наций.

Ранее Казахстанская федерация футбола оштрафовала тренера на 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей, за шутку в адрес журналиста, задававшего вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?».

«В Казахстанской федерации футбола изначально не было единого мнения по поводу назначения Черчесова. Сейчас там идет раскачивание лодки. Если карьера в сборной начинается таким образом, то это никому не идет на пользу.

Ситуация для Черчесова сложная, общего мнения по его назначению нет. В такой ситуации сложно работать, нужна поддержка», – сказал комментатор «Матч ТВ ».

Черданцев о шутке Черчесова про казахский язык: «Пусть этот журналист идет работать на стройку, чистая провокация. Если такой патриот, почему пришел в майке иностранного клуба?»