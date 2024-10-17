Защитник «Севильи» Маркао: «Психолог помог мне после двух лет травм. Думал, что это глупости, но благодаря ему я стал спокойнее относиться к ситуации»

Защитник «Севильи» Маркао Тейшейра рассказал об опыте работы с психологом.

В этом сезоне 28-летний бразилец вышел на поле в шести матчах Ла Лиги.

«После двух очень трудных лет, когда я пережил травмы, мне помогла семья, а затем – психолог. Я думал, что это глупости, но когда случились трудные моменты, он помог мне пройти через этот процесс.

Я стал спокойнее относиться к ситуации, а потом изменил многие привычки – питание, тренировки... Мне удалось сделать все правильно, чтобы стать лучше в этом году.

Я не был хорошим человеком, не был хорошим отцом, я страдал. Жена сказала, что мне нужна помощь. Я ответил, что может быть один или два сеанса, не больше. Но я сходил на первый, на второй... Все наладилось. Это помогло мне успокоиться.

В начале сезона тренер рассчитывал на меня, и я хотел остаться. Нужно было больше тренироваться, разговаривать с партнерами по команде.

У меня не было других предложений, я хотел остаться в «Севилье ». В физическом и психологическом плане это лучшее время за все три года, что я здесь», – сказал защитник «Севильи» Маркао .

Месси ходил к психологу во времена «Барсы»: «Это было давно. Скептически относился, но мне очень помогло. Стал больше открываться перед близкими»