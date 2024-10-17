Глебов о самом популярном клубе России: «На «Спартак» ходят везде, где бы он ни играл, кажется. Значит, он»
Данил Глебов считает «Спартак» самым популярным клубом России.
– Самый популярный клуб России?
– «Зенит» и «Спартак».
– А если выбирать между ними?
– Не знаю, правда или нет, но, как мне кажется, на «Спартак» ходят везде, где бы он ни играл. Значит, «Спартак».
– А самый популярный клуб на юге России?
– «Ростов»! По накалу у нас с «Краснодаром» всегда очень интересные игры. В прошлом сезоне вели 2:0 и проиграли 2:3. Для футбольного болельщика, который не болеет ни за одну из команд, классно получилось, – сказал полузащитник «Ростова».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Р-Спорт»
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