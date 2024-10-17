Глебов о самом популярном клубе России: «На «Спартак» ходят везде, где бы он ни играл, кажется. Значит, он»

Данил Глебов считает «Спартак» самым популярным клубом России.

– Самый популярный клуб России?

– «Зенит» и «Спартак».

– А если выбирать между ними?

– Не знаю, правда или нет, но, как мне кажется, на «Спартак» ходят везде, где бы он ни играл. Значит, «Спартак».

– А самый популярный клуб на юге России?

– «Ростов»! По накалу у нас с «Краснодаром» всегда очень интересные игры. В прошлом сезоне вели 2:0 и проиграли 2:3. Для футбольного болельщика, который не болеет ни за одну из команд, классно получилось, – сказал полузащитник «Ростова».