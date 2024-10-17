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Глебов о срыве матча с Пакистаном: «Играть с ними несолидно, с учетом их отношения. Это неуважение к такой стране, как Россия. Так нельзя!»

Данил Глебов обвинил сборную Пакистана в неуважении к России.

Ранее появлялась информация о том, что сборные России и Пакистана могли сыграть в Москве 11 октября. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола опроверг эти сообщения. В итоге сборная России провела открытую тренировку для болельщиков в рамках октябрьского сбора. От организации игры со сборной Пакистана было решено отказаться.

«В последний момент сказали, что сбор будет. Но раз такие непонятки были по игре, стоило сразу собраться на несколько дней, провести открытую тренировку для детей. Кайф для ребятишек – приехали, потренировались и увидели тех, кого хотели. Для меня это тоже кайф!

Играть с Пакистаном, с учетом их отношения, хотя мы не знаем деталей переговоров, несолидно. Это неуважение к такой стране, как Россия. Так нельзя! Проще сказать: играем или не играем. Накрутили «восьмерки», что всем было ясно и понятно, все понимали, что ждет.

[Играть с «людьми из Пакистана»] – звучит не очень. Поэтому и говорю, что лучше провести две-три тренировки с ребятишками. Глобально для всех больше пользы, чем играть с Пакистаном», – сказал полузащитник «Ростова» и сборной России.

Пора смириться с изоляцией сборной. И поискать в этом шанс

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Р-Спорт»
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