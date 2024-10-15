Фонбет Кубок России. Путь регионов. «Урал» в гостях у «Сокола», «Торпедо» сыграет с «Балтикой» в среду

В Пути регионов Фонбет Кубка России пройдут матчи 5-го раунда.

Во вторник «Урал » встретится в гостях с «Соколом ».

В среду «Торпедо » сыграет дома с «Балтикой», «Сочи » – с «Волгой».

Фонбет Кубок России

Путь регионов

5-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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