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Фонбет Кубок России. Путь регионов. «Урал» в гостях у «Сокола», «Торпедо» сыграет с «Балтикой» в среду

В Пути регионов Фонбет Кубка России пройдут матчи 5-го раунда.

Во вторник «Урал» встретится в гостях с «Соколом».

В среду «Торпедо» сыграет дома с «Балтикой», «Сочи» – с «Волгой».

Фонбет Кубок России

Путь регионов

5-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoАмкар
logoФОНБЕТ Кубок России
результаты
logoТорпедо
logoБалтика
logoУрал
logoЗнамя Труда
logoСокол
logoЧерноморец Новороссийск
logoТюмень
logoВолга Ульяновск
logoСпартак Кострома
logoУфа
logoАлания Владикавказ
logoЧайка Песчанокопское
logoСочи
logoРодина Москва
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