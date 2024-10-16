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«За голы надо драться, а мы не деремся. Либо делаем вид, что деремся, но морду бьют нам». Бесчастных о вылете «Родины» из Кубка

Владимир Бесчастных высказался о вылете «Родины» из Кубка России.

«Родина» в домашнем матче 5-го тура Пути регионов Фонбет Кубка России проиграла костромскому «Спартаку» со счетом 1:2.

– Плохо держали мяч. Владели инициативой, но проиграли борьбу за мяч, не сохраняли внимание до конца. Одни и те же ошибки.

– Довольны ли именно молодыми ребятами? Их сегодня было достаточно…

– С одной стороны, вы правы, они молоды. Но им не по 14 лет, там взрослые ребята. Нужно вести взрослую борьбу. Может быть, многие берегут себя, не знаю. Да, есть команды, которые неплохо играют в хороший футбол, а есть команды, которые бьются и побеждают.

– Только ли это вопрос исполнительского мастерства?

– Одно дело, в центре контролировать или на своей половине, а если ты доводишь до чужой, то там кусаются, бьются. Вот там надо бороться.

Мы сидим на мяче, все здорово. За голы надо драться, а мы не деремся. Либо делаем вид, что деремся, но морду бьют нам, – заявил главный тренер «Родины».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoВладимир Бесчастных
logoФОНБЕТ Кубок России
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logoСпартак Кострома
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