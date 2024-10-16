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Экс-игрок «Реала» Браво об обвинениях в организации договорных матчей: «Чтобы подкупить команду Примеры, нужно 5-6 млн евро. Это абсурд, кого можно купить 2-3 тысячами?»

Рауль Браво прокомментировал подозрения в организации договорных матчей.

В мае 2019 года Рауль Браво, а также ряд футболистов и президент «Уэски» были задержаны национальной полицией по подозрению в организации договорных матчей. Недавно дело было закрыто.

– В тот момент я возненавидел футбол, потому что ощущаешь себя изгнанником. Я был сильно разочарован. Но тем, кто хоть немного понимает в футболе, хочу сказать: как можно поверить, что ты можешь купить команду для получения какого-то результата? Если я захочу подкупить «Вильярреал» или команду из Примеры, с их зарплатами мне пришлось бы потратить пять или шесть миллионов евро. Это абсурд. Как можно купить игрока из Примеры, предложив ему 2000 или 3000 евро? Это нереально. Это не имеет смысла. Нас втянули в цирк, словно в сюжет для фильма Netflix.

Было много шума.

– В течение трех месяцев говорили только о нас. Это совпало с переходом Азара в «Мадрид», и больше говорили о нас, чем о нем. Круглыми сутками по телевизору. А теперь они приходят и говорят, что дело закрыто, потому что нет доказательств. Но какие могут быть доказательства чего-то такого? Эти люди не будут платить сейчас компенсацию за тот ущерб, который они нам нанесли. Им все равно. Они переворачивают страницу, а ты остаешься с тем ущербом, который тебе нанесли. Нас критиковали со всех сторон. Это очень несправедливо. Мы знали, что все закончится благополучно, потому что мы невиновны. Но все...

Сможешь ли ты это забыть?

– Послушай, ты уже видел меня здесь, в Гандии. Хотя в какой-то момент я возненавидел футбол, сейчас я по-настоящему счастлив. Я живу спокойно. Когда хочу, еду в Мадрид в театр, играю с ветеранами, смотрю матчи моего «Реала», гуляю по Гран-Виа... И возвращаюсь, когда захочу, чтобы снова быть счастливым на своем пляже, – сказал экс-защитник «Реала».

Экс-защитник «Реала» Браво стал дизайнером интерьеров: «Для меня это не работа, а удовольствие: встаю в 5:30, в 6:30 – в спортзале, отвожу детей в школу, а в 9:15 уже занимаюсь делами»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoВильярреал
logoРауль Браво
logoЛа Лига
logoД2 Испания
logoУэска
договорные матчи
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Экс-защитник «Реала» Браво стал дизайнером интерьеров: «Для меня это не работа, а удовольствие: встаю в 5:30, в 6:30 – в спортзале, отвожу детей в школу, а в 9:15 уже занимаюсь делами»
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