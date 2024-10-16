Экс-защитник «Реала» Браво стал дизайнером интерьеров: «Для меня это не работа, а удовольствие: встаю в 5:30, в 6:30 – в спортзале, отвожу детей в школу, а в 9:15 уже занимаюсь делами»

Рауль Браво рассказал, чем занимается после карьеры.

– Вы оставили футбол и теперь счастливо живете с семьей в Гандии (муниципалитет в Испании – Спортс”), занимаясь профессиональной деятельностью, которая многих удивит. Это не типично для игрока топ-уровня, когда он завершает карьеру. Чем вы сейчас занимаетесь?

– Я дизайнер интерьеров. Занимаюсь ремонтом и декором домов.

– Вижу, что в инстаграме вас зовут Homemodespain.

– Раньше был полузащитником (interior), а теперь я – дизайнер интерьеров (interiorista) (смеется).

– Как вы к этому пришли?

– Когда закончил с футболом, спросил себя: «А что теперь делать?» Когда покидаешь футбол, первый год очень сложный. Ты даже не понимаешь, где находишься. Очень неприятное ощущение. С нами, футболистами, это случается. Мне нравилось заниматься декором домов, продумывать их и проектировать. Но когда приходил клиент, он спрашивал, где я учился и какое у меня образование. Я им отвечал: «Нигде». Было непросто.

– И как вы поступили?

– На сэкономленные деньги я купил несколько домов и оформил их по-своему, исходя из своих идей и вдохновения. Я их ремонтировал, а затем делал каталог и выкладывал его в инстаграм. Похоже, людям это нравилось, потому что я начал их продавать. У меня есть классные проекты. Это моя визитная карточка как дизайнера интерьеров. И дома работают. Там есть свет, горячая вода (улыбается)...

– Вижу, что вам хорошо.

– Я счастливчик. Я очень счастлив заниматься тем, чем занимаюсь. Встаю в пять тридцать утра. В шесть тридцать уже в спортзале до семи тридцати. Возвращаюсь домой и отвожу детей в школу. А в девять пятнадцать я уже занимаюсь делами с моими сотрудниками – проверяю, работаем ли мы над сносом стен или какими-то другими проектами. Или, может, новая кухня прибыла.

Для меня это не работа. Я получаю удовольствие. А еще в Гандии спокойно, есть потрясающий пляж, который можно пройти от начала до конца за восемь минут, а потом встретиться с друзьями за пивом. Что еще можно желать? – сказал бывший защитник «Реала ».