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Медведев о товарищеских матчах «Зенита»: «Переговоры с «Фенербахче» на продвинутой стадии, игра пройдет в Стамбуле в ноябре. Есть кандидаты на март из разных стран»

Александр Медведев рассказал о товарищеских матчах «Зенита».

Ранее стало известно о договоренности петербургского клуба с «Фенербахче» о товарищеском матче в ноябре.

«Переговоры с «Фенербахче» о товарищеском матче находятся на продвинутой стадии. Надеюсь, что скоро сможем официально объявить о дате и о времени матча. Игра пройдет в Стамбуле в ноябрьскую паузу на матчи сборных.

Что касается мартовской паузы, есть несколько кандидатов в соперники, но я пока не буду их называть. Они из разных стран», – сказал председатель правления «Зенита».

В октябрьскую паузу «Зенит» провел товарищеский матч с «Войводиной» (4:1). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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