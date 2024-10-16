Медведев о товарищеских матчах «Зенита»: «Переговоры с «Фенербахче» на продвинутой стадии, игра пройдет в Стамбуле в ноябре. Есть кандидаты на март из разных стран»
Александр Медведев рассказал о товарищеских матчах «Зенита».
Ранее стало известно о договоренности петербургского клуба с «Фенербахче» о товарищеском матче в ноябре.
«Переговоры с «Фенербахче» о товарищеском матче находятся на продвинутой стадии. Надеюсь, что скоро сможем официально объявить о дате и о времени матча. Игра пройдет в Стамбуле в ноябрьскую паузу на матчи сборных.
Что касается мартовской паузы, есть несколько кандидатов в соперники, но я пока не буду их называть. Они из разных стран», – сказал председатель правления «Зенита».
В октябрьскую паузу «Зенит» провел товарищеский матч с «Войводиной» (4:1).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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