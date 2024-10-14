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Балахнин о Мостовом: «Надо поработать для начала, чтобы судить кого-то. Заявления о Мусаеве некорректны – «Краснодар» выглядит прилично»

Сергей Балахнин оценил критику Александра Мостового в адрес Мурада Мусаева.

Бывший полузащитник сборной России ранее заявил: «Там любой тренер будет идти на 1-м месте – Мусаев или кто-то другой. Посмотрите на состав: Кордоба, Сперцян, сильные латиноамериканцы».

– Показатель работы тренера – результат команды. Первые игры «Краснодар» при Мусаеве провел не очень хорошо. Сейчас команда выглядит прилично.

Если у «Краснодара» начнется спад, отношение к Мусаеву поменяется. На данном этапе его можно похвалить.

– Мостовой критикует Мусаева и говорит, что сейчас «Краснодар» с любым тренером шел бы на первом месте.

– Так можно говорить о любой команде. Это разговоры ни о чем. Согласен, что не всю работу в команде делает тренер.

Важны аналитики, весь персонал клуба. Тренер аккумулирует эту работу.

Для того, чтобы Мостовому судить кого-то, надо поработать для начала. Заявления Мостового о Мусаеве некорректны, – сказал бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Балахнин
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoКраснодар
logoМурад Мусаев
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Мостовой о «Краснодаре»: «Там любой тренер будет идти на 1-м месте – Мусаев или кто-то другой. Посмотрите на состав: Кордоба, Сперцян, сильные латиноамериканцы»
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