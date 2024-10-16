Тренер Бразилии о 4:0 с Перу: «Я не отчаялся, когда у сборной были проблемы. Стало немного лучше, но команда еще формируется и будет меняться»
«В первом тайме соперник защищался всеми силами, а мы сизо всех сил старались найти решение. Игра шла не так, как должна была, и мы к этому готовились. Нам все же удалось забить важный гол.
Потом, начиная со счета 2:0, соперник раскрылся и позволил нам делать все, что мы хотели. Я доволен матчем в целом, не только вторым таймом, поскольку мы старались сделать все, над чем работали, что тренировали.
Мы должны осознавать, что эта группа находится в стадии формирования и нуждается в коррективах. Команда будет меняться – это факт. Мы будем проводить матчи еще лучше.
У Перу не было шансов забить, мы быстро забирали мяч, порой даже не давали сопернику сделать пас – это позитивный момент.
Это естественный процесс. Я пойму, если у нас снова произойдет рецидив. Это естественно, но мы будем работать, чтобы избежать этого.
Я не отчаялся, когда у Бразилии возникли проблемы. Я всегда утверждал, что на тренировках вижу нечто иное, чем то, что парни показывают в играх. Стало ли немного лучше? Стало немного лучше, мы крепко стоим на ногах.
Вернуть уважение в мировом футболе – это вызов для всех нас. Нам нужно вернуть страсть болельщиков к команде. Они уже видят попытку что-то изменить к лучшему и вернуть уверенность в себе», – сказал главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор после матча отборочного турнира к ЧМ-2026.
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