Бразилия – Перу. Онлайн-трансляция начнется в 03:45

Сборная Бразилии примет Перу в 10-м туре отбора ЧМ-2026.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 03:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026